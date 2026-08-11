Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia

Atacurile ucrainene ajung mai adânc în Rusia decât oricând. Vineri, la Ekaterinburg, la mai mult de 1.900 de kilometri de graniță, a fost lovit un centru logistic al platformei de comerț online Wildberries. Kievul speră că această campanie va zdruncina moralul rușilor, dar pericolul este că ar putea întări poziția susținătorilor unei linii dure, încurajându-l pe președintele Vladimir Putin nu să înghețe conflictul, ci să-l intensifice, notează The Times.

Succesul tehnic al campaniei Ucrainei este incontestabil. În ultima săptămână, au fost lovite două rafinării importante de petrol: Bashneft-Novoil și Slavneft-Yanos. La apogeu, campania de lovituri în adâncime a scos din funcțiune mai mult de o treime din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia.

Între timp, atacurile asupra navelor din Marea Azov, unde numai în luna iulie au fost vizate 236 de nave, au restricționat puternic traficul comercial pe această cale navigabilă de importanță crucială. Traficul a scăzut cu aproximativ trei sferturi.

Mai recent, Ucraina și-a îndreptat atacurile asupra clădirilor aparținând companiei Wildberries, denumită adesea „Amazonul Rusiei”, o platformă de comerț online care reprezintă până la 10% din cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul al țării. Peste o duzină dintre principalele sale depozite și centre logistice au fost vizate, aproximativ 20% din capacitatea totală de depozitare fiind avariată sau distrusă.

Întrucât o mare parte din stocul Wildberries era deținut pentru vânzători, de la antreprenori individuali până la companii mari, efectele negative s-au răspândit pe scară largă. Conform unei estimări, costul total înregistrat până în prezent s-a ridicat la peste 280 de miliarde de ruble (2,5 miliarde de lire sterline).

Este posibil ca guvernul să fie nevoit să intervină cu un plan de salvare costisitor, iar atacurile asupra Wildberries vor contribui probabil la creșterea inflației. Cu toate acestea, speranțele că loviturile puternice ar putea paraliza economia rusă par nefondate. Veniturile din petrol și gaze au fost susținute de criza continuă din Golf. Deși veniturile de bază au scăzut cu aproximativ o cincime de la începutul campaniei, cifrele se stabilizează acum. De asemenea, Wildberries promite compensații limitate pentru vânzători, încercând în același timp să transfere stocurile către depozite mai sigure din Kazahstanul vecin.

De asemenea, Ucraina dispune de stocuri limitate de drone și rachete. A fost nevoită să-și reorienteze resursele de la campania împotriva rafinăriilor de petrol către atacarea Wildberries, ceea ce le-a permis rușilor să-și repare instalațiile. Cozile lungi la benzină, care au reprezentat o adevărată rușine pentru Kremlin luna trecută, încep deja să se reducă sau au dispărut deja.

Cu toate acestea, este vorba de o campanie atât politică, cât și economică, menită să aducă războiul în conștiința rușilor. Acest lucru s-a întâmplat fără îndoială: atacurile au ocupat prima pagină a ziarelor pe parcursul unei mari părți din ultima lună.

Efectul a fost unul de polarizare. Potrivit institutului de sondaje Levada, luna trecută proporția rușilor care consideră că războiul decurge bine a scăzut la un minim istoric de 50%, în scădere cu 19 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, doar 28% au spus că au impresia că lucrurile merg prost. Ceilalți nu erau siguri.

Levada a semnalat, de asemenea, o scădere a indicilor de popularitate ai lui Putin. Aceștia rămân la un nivel artificial de ridicat din cauza lipsei unei opoziții semnificative, dar, cu toate acestea, au scăzut la 74%, cel mai scăzut nivel de la invazia Ucrainei din februarie 2022.

Cu toate acestea, există și o nemulțumire tot mai mare în rândul populației ruse, îndreptată nu atât împotriva lui Putin, cât împotriva Ucrainei. Deși majoritatea este în favoarea înghețării conflictului și a demarării negocierilor, există și o minoritate considerabilă care consideră că, dimpotrivă, eforturile împotriva Ucrainei ar trebui intensificate.

În special, numărul tot mai mare de victime civile ruse joacă în favoarea susținătorilor unei linii dure. Incidentele recente, precum atacul cu o dronă asupra unui autobuz din regiunea vestică Belgorod, în urma căruia au murit cinci persoane, și moartea a șapte turiști în sudul țării (probabil din cauza faptului că drona a fost lovită de sistemele de apărare aeriană și s-a prăbușit pe plajă, și nu din vreo intenție deliberată) au stârnit o reacție publică puternică.

În primele șase luni ale anului, Moscova a raportat 250 de civili uciși și 1.596 de răniți, mai mult decât dublul bilanțului de anul trecut. Desigur, Ucraina a suferit pierderi mult mai grave, cu aproape 300 de morți numai în luna iunie. Cu toate acestea, noua disponibilitate a mass-mediei de stat ruse de a face publice cifrele privind victimele de pe teritoriul propriu sugerează o încercare de a-și convinge poporul că ei sunt victimele, nu agresorii.

Obiectivul lui Putin este de a legitima războiul și orice escaladare viitoare. Promisiunea sa inițială, implicită, era că rușii nu vor fi obligați să treacă prin experiența războiului, cu excepția cazului în care ar alege să se înroleze voluntar. Ulterior, a încercat să prezinte „operațiunea militară specială” ca pe o necesitate existențială. În ciuda unei campanii de propagandă masive, acest discurs nu a avut niciodată un impact real.

O nouă abordare cinică, bazată pe răzbunare, ar putea fi mai eficientă în consolidarea sprijinului pentru regim și în justificarea unor măsuri nepopulare, cum ar fi mobilizarea rezerviștilor pentru a compensa deficitul actual de recruți.

Deja, Rusia răspunde cu aceeași monedă. A lovit cu intensitate centrele logistice ucrainene, ca represalii pentru campania împotriva Wildberries, precum și benzinăriile de pe drumurile principale. Complexul portuar din zona Odesa a fost lovit în repetate rânduri, ceea ce a dus la suspendarea majorității transporturilor maritime prin această zonă. Exporturile ucrainene de cereale, oțel și minereu de fier depind de rutele din Marea Neagră, astfel încât acest lucru costă Kievul peste 50 de milioane de lire sterline pe zi. Sectorul agricol al țării este afectat în mod deosebit.

Având în vedere că Ucraina și-a epuizat stocurile de rachete Patriot, esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice și hipersonice rusești, se teme că, odată cu venirea iernii, Moscova își va relua campania împotriva infrastructurii energetice, a cărei capacitate de producție a scăzut deja la mai puțin de o treime din cea de dinainte de război.

La sfârșitul lunii iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o campanie de lovituri în adâncime de 40 de zile împotriva Rusiei „pentru a o obliga să pună capăt războiului” înainte de venirea iernii. A fost o miză riscantă, dar, probabil, una necesară. El trebuia să poată demonstra aliaților occidentali ai Ucrainei și, mai presus de toate, unui președinte american sceptic, că „avea cărți de jucat”. Donald Trump, mereu înclinat să-l susțină pe cel care pare să câștige, i-a făcut chiar liderului de la Kiev promisiuni – de care s-a distanțat în mare parte de atunci – că Ucrainei i se va acorda o licență pentru a-și produce propriile rachete Patriot.

În același timp, în anumite cercuri din Kiev exista convingerea sinceră că nemulțumirea latentă din rândul elitei ruse ar putea fi adusă la suprafață prin lovituri puternice îndreptate împotriva unor ținte economice de mare vizibilitate.

Încercările de a demoraliza o națiune și de a o forța să ceară pacea prin lovituri aeriene pot avea succes, dar numai dacă reușesc să provoace lovituri cu adevărat devastatoare. În cel de-al Doilea Război Mondial, bombardamentele atomice asupra Hiroshimei și Nagasaki au forțat Japonia să se predea, dar Blitz-ul nu a făcut decât să întărească hotărârea britanicilor. Până în prezent, Ucraina nu poate produce un astfel de impact.

Atacurile de adâncime subminează fără îndoială credibilitatea lui Putin și afectează economia, și, prin urmare, mașina de război. De asemenea, ele îi determină pe reprezentanții pragmatici și tehnocrați din cadrul elitei să lanseze apeluri din ce în ce mai deschise la reținere și la încetarea luptelor. Săptămâna trecută, Serghei Sobianin, primarul extrem de influent al Moscovei, a oferit o replică indirectă la adresa susținătorilor unei mobilizări totale, afirmând că aceasta ar „distruge economia civilă, ceea ce ar însemna distrugerea țării însăși”.

Cu toate acestea, susținătorii unei linii dure folosesc această campanie ca pretext pentru a-l îndemna pe Putin să treacă la o etapă și mai violentă și mai intensă a războiului, în încercarea de a-l încheia rapid, în condițiile impuse de el. „Războiul depozitelor” implică inevitabil lovituri în interiorul și în apropierea centrelor populate, astfel încât numărul victimelor civile este în creștere de ambele părți. Dincolo de aceasta, însă, Putin ar putea simți acum că are o marjă de manevră mai mare pentru a mobiliza mai multe trupe în vederea unei campanii de toamnă, fără a se teme prea mult de o reacție negativă din partea populației.

S-ar putea chiar să meargă mai departe. Săptămâna trecută a fost divulgată o evaluare a serviciilor de informații americane care sugerează că Rusia ar putea intensifica eforturile sale de „război hibrid” pentru a descuraja Europa să sprijine Kievul. Intrarea unei rachete ruse rătăcite în spațiul aerian polonez în urmă cu zece zile și descoperirea, miercuri, a unei drone cu explozibili la aeroportul Leipzig/Halle din Germania, care se pare că viza un avion de marfă ucrainean care transporta arme, ar putea fi un avertisment cu privire la ceea ce urmează.

Pariul bine gândit al Ucrainei l-ar putea determina pe Putin să facă la rândul său unul mult mai riscant.

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Editor : A.M.G.