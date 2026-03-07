Campania electorală din Ungaria devine chiar și mai murdară (POLITICO)

Campania electorală din Ungaria este pe cale să devină și mai murdară, scrie POLITICO. Acum, că sunt stabiliți candidații, analiștii se așteaptă la intensificarea campaniilor de denigrare și a operațiunilor de influențare, scrie publicația, care face o analiză a campaniei din țara vecină, înaintea alegerilor cruciale din aprilie. O presupusă înregistrare video cu conținut intim în care ar apărea liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, ar putea deveni una dintre temele centrale ale campaniei electorale, în contextul unei competiții considerate decisive pentru viitorul politic al țării, potrivit analizei.

Subiectul a început să circule la jumătatea lunii februarie, când jurnaliștii au primit mesaje care conțineau o fotografie dintr-un dormitor însoțită de textul „În curând”. Imaginea s-a răspândit ulterior pe rețelele sociale, însă până în prezent nu a apărut nicio înregistrare video.

Operațiune de compromitere

Péter Magyar, liderul opoziției și șeful partidului de centru-dreapta Tisza, a declarat că suspectează o operațiune de compromitere orchestrată de adversarii politici.

„Suspectez că adversarii mei pregătesc publicarea unei înregistrări intime realizate cu echipamente ale serviciilor secrete și posibil falsificată, în care eu și fosta mea prietenă am apărea în timp ce avem relații intime”, a afirmat Magyar.

Magyar a acuzat partidul de guvernământ Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán, că pregătește o campanie de denigrare într-o competiție electorală deja extrem de tensionată.

După închiderea oficială a perioadei de depunere a candidaturilor, analiștii politici estimează că atacurile politice și campaniile de dezinformare s-ar putea intensifica. După această etapă, candidații nu mai pot fi înlocuiți dacă renunță la cursă.

Opoziția stă mai bine în sondaje

Rămâne însă incert dacă o eventuală publicare a înregistrării ar putea influența rezultatul alegerilor, în condițiile în care sondajele indică un avans al opoziției.

„Nu putem fi siguri de impact până nu vedem conținutul. Nu aș îndrăzni să fac o predicție, pentru că totul depinde de ce apare pe înregistrare”, a declarat Péter Krekó, director executiv al centrului independent de analiză Political Capital.

Politica ungară a mai fost marcată de scandaluri sexuale fără ca acestea să ducă neapărat la pierderea funcțiilor publice.

În 2017, Zsolt Borkai, primar al orașului Győr și politician afiliat Fidesz, a fost implicat într-un scandal după ce un blog anonim a publicat fotografii în care acesta apărea la o petrecere sexuală pe un iaht în Marea Adriatică. Borkai a fost reales la limită doi ani mai târziu, deși ulterior și-a dat demisia.

Magyar, foarte bun la comunicare preventivă

Potrivit analistului Péter Krekó, Péter Magyar încearcă să limiteze eventualele efecte negative printr-o strategie de comunicare anticipativă.

„Magyar este foarte bun la comunicarea preventivă. A încercat să ia inițiativa recunoscând că a avut o relație consensuală. A fost o mișcare înțeleaptă pentru că poate reduce eventualele pierderi din start”, a spus Krekó.

Un activist al opoziției, care nu este membru al partidului Tisza, dar îl susține pe Magyar, a declarat că impactul scandalului ar putea fi limitat.

„Există deja puțin entuziasm pentru el ca persoană. Nu există o susținere populară entuziastă. Pentru mulți din zona de stânga și centru, Magyar și partidul Tisza sunt doar un vehicul util pentru a-l înlătura pe Orbán”, a spus acesta, sub protecția anonimatului.

În opinia sa, o eventuală victorie a partidului Tisza ar reflecta mai degrabă o coaliție largă anti-Orbán decât o popularitate personală a lui Péter Magyar.

O să-l salveze Putin pe Orban?

Pe lângă posibilele scandaluri politice, analiștii urmăresc și eventuale operațiuni de influență externă în campania electorală.

András Rácz, analist la German Council on Foreign Relations, a avertizat că Rusia ar putea intensifica campaniile de dezinformare pentru a sprijini guvernul de la Budapesta.

„Guvernul lui Orbán a fost cel mai bun atu pe care Rusia l-a avut vreodată în Uniunea Europeană și NATO. Ar fi o greșeală pentru ei să nu facă tot ce pot pentru a-l menține la putere”, a afirmat Rácz.

La rândul său, jurnalistul Szabolcs Panyi de la platforma de investigații Direkt36 a relatat, citând surse din serviciile de securitate europene, că o echipă de consultanți politici apropiați de Kremlin ar fi fost desemnată să influențeze alegerile din Ungaria.

Potrivit acestuia, operațiunea ar urma să fie coordonată de Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale ruse și unul dintre colaboratorii apropiați ai președintelui Vladimir Putin.

Analiștii subliniază însă că nu este clar în ce măsură astfel de acțiuni ar putea influența rezultatul scrutinului, existând exemple recente în regiune în care tentativele de influență externă nu au avut efectul scontat.

