Campania Pentagonului împotriva Iranului ar fi costat 40 de miliarde de dolari

Operațiunea militară a SUA împotriva Iranului a costat Pentagonul 40 de miliarde de dolari. Acestea sunt cifre preliminare care vor fi publicate într-o analiză realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, potrivit newsukraine.rbc.ua.

Conform estimărilor centrului, primele 100 de ore de război au costat SUA 3,7 miliarde de dolari. Până în a 12-a zi, costurile totale ajunseseră la aproximativ 16,5 miliarde de dolari. Ulterior, costul zilnic al operațiunilor de luptă a scăzut odată cu reducerea frecvenței atacurilor.

Suma totală de 40 de miliarde de dolari include costul muniției, al echipamentelor distruse și al pagubelor suferite de baze. Totuși, această sumă nu include costurile operaționale, care fuseseră deja prevăzute în bugetul Pentagonului pentru 2026, care depășește o mie de miliarde de dolari.

În plus, deși Departamentul Apărării a suportat cea mai mare parte a costurilor, conflictul a fost costisitor și pentru alte două departamente — Departamentul Securității Interne și Departamentul Afacerilor Veteranilor, pentru care războiul a costat 1 miliard de dolari.

Și consumatorii americani au avut de suferit. Prețurile benzinei au crescut de la o medie de sub 3 dolari pe galon la peste 4 dolari pe galon pe durata majorității războiului.

Conform unui studiu privind costurile energetice realizat de Universitatea Brown, gospodăriile americane au cheltuit cu 253 de dolari mai mult decât ar fi cheltuit dacă nu ar fi existat războiul.

În prezent, petrolul din Orientul Mijlociu nu a mai fost extras de patru luni. În total, potrivit Kpler, lumea a pierdut 1,15 miliarde de barili de petrol în timpul războiului.

În plus, cele mai recente date ale Biroului de Statistică a Muncii indică faptul că inflația a depășit 4% pentru prima dată în trei ani, determinată de creșterea prețurilor la energie.

SUA și Iran, față în față, la negocieri

Potrivit Newsweek, majoritatea cetățenilor americani sunt sceptici cu privire la noul acord preliminar dintre SUA și Iran. Oamenii nu cred că această mișcare diplomatică va aduce țării vreun beneficiu strategic real.

Duminică, au început în Elveția negocierile dintre SUA și Iran privind programul nuclear și situația de securitate din Orientul Mijlociu. Partea americană a declarat în cursul zilei că s-au înregistrat progrese semnificative în primele ore ale întâlnirii.

Delegaţia iraniană a părăsit luni Elveţia cu destinaţia Teheran, după o zi intensă de negocieri cu Statele Unite desfăşurată duminică, în timp ce echipele tehnice ale celor două ţări vor continua în cursul săptămânii discuţiile privind mecanismele de aplicare ale memorandumului de înţelegere, transmite EFE, preluată de Agerpres.



Delegaţia Republicii Islamice, condusă de preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, şi însoţită de ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a plecat spre capitala iraniană după aproximativ 18 ore de întâlniri şi consultări bilaterale şi cvadruple, cu participarea Qatarului şi Pakistanului ca mediatori, conform agenţiei Tasnim.



Agenţia, legată de corpul Gardienilor Revoluţiei, a indicat că, în paralel, au început negocierile tehnice între Iran şi SUA privind mecanismele de aplicare ale memorandumului de înţelegere semnat săptămâna trecută.



Echipa tehnică iraniană este condusă de viceprim-ministrul de Externe Kazem Garibabadi.



La finalul discuţiilor de duminică, Qatar şi Pakistan au emis o declaraţie comună în care au anunţat un acord asupra unei foi de parcurs de 60 de zile, crearea unui comitet superior de negocieri şi începerea grupurilor de lucru tehnice.



Potrivit comunicatului, convorbirile tehnice vor continua până la sfârşitul acestei săptămâni la Burgenstock, o localitate turistică într-un cadru idilic.



"Comitetul de înalt nivel a convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile, punând bazele pentru demararea imediată a noilor convorbiri tehnice", au precizat pe reţeaua socială X ministerele de externe din Qatar şi Pakistan.

Linie de comunicare între Teheran și Washington

Mediatorii au informat, de asemenea, despre crearea unei linii de comunicare între Teheran şi Washington pentru a evita "incidentele şi neînţelegerile" şi pentru a asigura tranzitul sigur al navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, precum şi despre formarea unui grup de rezolvare a conflictelor pentru a supraveghea respectarea încetării operaţiunilor militare în Liban.



La rândul său, Araghchi a dat asigurări pe platforma X că s-au realizat "progrese importante" pentru a pune capăt războiului din Liban.



Şeful diplomaţiei iraniene a afirmat, de asemenea, că exporturile de petrol şi produse petrochimice au fost exceptate de la restricţii, că blocada a fost ridicată, că unele active îngheţate au fost eliberate şi că a fost pus în aplicare un plan amplu de reconstrucţie şi dezvoltare pentru Iran, aspecte care nu au fost menţionate de Qatar şi Pakistan în comunicatul lor şi care nu au fost confirmate nici de Statele Unite.



Iranul a declarat luni că a avut o "discuţie foarte scurtă" cu SUA despre programul nuclear iranian în cadrul negocierilor din Elveţia, subliniind totuşi că nu au fost "negocieri", potrivit AFP.



"A avut loc o discuţie foarte scurtă despre problema nucleară, dar nu s-au abordat detalii, şi nu se poate spune că negocierile privind nuclearul au început", a spus purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, pentru agenţia Irna.



Delegaţia americană "şi-a prezentat poziţiile foarte pe scurt" despre nuclear, iar Iranul a făcut la fel, a adăugat purtătorul de cuvânt, calificând aceste schimburi drept "prezentarea poziţiilor noastre" respective.



Guvernul elveţian a subliniat luni că, la începutul negocierilor, SUA şi Iran au reuşit să definească modul în care vor continua acest proces de dialog pentru a ajunge la o pace definitivă.



În acelaşi timp, Elveţia şi-a exprimat disponibilitatea de a continua să sprijine acest proces, după ce a oferit facilităţi logistice şi diplomatice pentru o primă întâlnire de negociere în complexul turistic Burgenstock.



"Facilitatorul elveţian salută progresele constructive realizate în cadrul schimburilor diplomatice intense care au avut loc în noaptea de 21 spre 22 iunie la Burgenstock între mediatori, Iran şi Statele Unite", a menţionat Ministerul elveţian de Externe într-un comunicat.



"Este un pas pozitiv, care permite structurarea continuării procesului politic şi tehnic", a declarat guvernul elveţian. De asemenea, a menţionat că scopul său este ca "diplomaţia noastră să contribuie la detensionare, stabilitate şi pace", fără a specifica în ce loc au decis părţile să poarte discuţiile de natură tehnică.



Şi prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat încheiat cu succes prima întâlnire de nivel înalt dintre SUA şi Iran.



"Prima reuniune a comitetului de nivel înalt în cadrul memorandumului de înţelegere de la Islamabad s-a încheiat cu succes la Burgenstock, Elveţia. Discuţiile au avut loc într-un ambient pozitiv şi constructiv şi au adus progrese încurajatoare", a scris luni liderul pakistanez pe X.



Premierul Shehbaz Sharif, împreună cu şeful armatei Pakistanului, mareşalul Asim Munir, şi o delegaţie tehnică din Ministerele de Externe şi de Interne, au participat direct la discuţii în calitate de mediatori.

Editor : M.C