Data publicării:
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega.
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega. Foto: Profimedia Images

Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega, cere, într-o acțiune pe rețelele sociale, suportul italienilor pentru desființarea taberelor de romi, chiar dacă unele au fost înființate legal. Scandalul a pornit după un accident mortal la Milano, provocat de minori romi aflați la volanul unei mașini furate.

O italiancă a murit după ce a fost lovită de o mașină scăpată de sub control. În autovehicul se aflau patru copii cu vârste între 11 și 13 ani, mașina fiind condusă de unul dintre ei. Copiii s-au speriat după ce au lovit-o pe femeie și au fugit de la locul faptei înainte să vină polițiștii, dar au fost surprinși de camerele de supraveghere.

Anchetatorii au stabilit că minorii proveneau dintr-o tabără de romi de la marginea orașului și că vehiculul fusese furat de la turiști francezi aflați în vizită la Milano. În urma acestui incident, vicepremierul Salvini a declarat că nu mai trebuie ca itaienii să arate niciun fel de toleranță și de bunătate față de niște persoane care nu ar vrea să se integreze.

În prezent, la Milano există cinci tabere de romi: trei funcționează legal, iar două sunt clandestine. În taberele autorizate, locuințele mobile și rulotele au fost puse la dispoziție de stat, cu condiția ca familiile să își trimită copiii la școală și să obțină acte de rezidență.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului acuză că premierul Salvini nu face nicio de diferențiere între taberele legale și ilegale. Postarea lui cu buldozerele care rad aceste tabere, o imagine generată cu inteligența artificială, a strâns deja zeci de mii de reacții pozitive din partea italienilor pe rețelele sociale. 

