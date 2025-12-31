Forțele de Securitate a Frontierei din India (BSF) au fost criticată pe scară largă pe rețelele sociale pentru noua uniformă de luptă neagră, utilizatorii punând la îndoială adecvarea acesteia pentru desfășurarea în zonele acoperite de zăpadă de-a lungul Liniei de Control (LoC) din Jammu și Kashmir.

Potrivit rapoartelor mass-media indiene, în urma operațiunii Sindoor, BSF a introdus o uniformă de luptă de culoare neagră destinată operațiunilor din apropierea LoC.

Rapoartele au menționat că, odată cu apropierea Anului Nou, BSF a intensificat vigilența de-a lungul LoC și rămâne în stare de alertă maximă, invocând îngrijorări legate de încercările de trecere a frontierei pentru a profita de perioadele festive și de condițiile meteorologice severe.

BSF a publicat, de asemenea, un videoclip în care se vede personalul său patrulând munții acoperiți de zăpadă albă, purtând noile uniforme negre. Imaginile au devenit rapid virale, determinând internauții să pună la îndoială logica tactică din spatele alegerii unei culori închise pe un astfel de teren.

Mai mulți utilizatori de social media au criticat această măsură, argumentând că uniforma neagră reduce camuflajul și crește vizibilitatea pe zăpadă.

Un utilizator X a scris: „Cine a crezut că o uniformă neagră în munții acoperiți de zăpadă era alegerea potrivită?”

Un alt cont a cerut asumarea responsabilității, afirmând că distribuirea de uniforme complet negre în condiții de ninsoare crește vizibilitatea și este tactică nesigură, putând compromite securitatea operațională.

Alți utilizatori au ironizat contrastul, sugerând că uniforma facilita adversarilor identificarea personalului.

Utilizatorul Da Golden Bear a ridiculizat decizia, spunând: „Minunat... vizibilitate sporită datorită uniformelor cu contrast ridicat, astfel încât inamicul să poată identifica ușor țintele. Ce grijuliu!”

În mod similar a comentat sarcastic: „Camuflaj incredibil”.

Un utilizator a apărat decizia, argumentând că BSF are rolul de a patrulă zonele împădurite și că uniforma are o nuanță mai închisă, nu negru pur. El a adăugat că personalul BSF operează de obicei în apropierea copacilor, nu în câmpuri de zăpadă deschise.

Apărarea sa a fost contracarată de alți utilizatori care au pus la îndoială lipsa copacilor vizibili în imaginile publicate.

