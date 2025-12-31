Live TV

Video „Camuflaj incredibil”. India și-a dotat militarii care patrulează frontiera acoperită de zăpadă cu uniforme negre

Data publicării:
indieni prosti
Sursa foto: Captura foto/X

Forțele de Securitate a Frontierei din India (BSF) au fost criticată pe scară largă pe rețelele sociale pentru noua uniformă de luptă neagră, utilizatorii punând la îndoială adecvarea acesteia pentru desfășurarea în zonele acoperite de zăpadă de-a lungul Liniei de Control (LoC) din Jammu și Kashmir.

Potrivit rapoartelor mass-media indiene, în urma operațiunii Sindoor, BSF a introdus o uniformă de luptă de culoare neagră destinată operațiunilor din apropierea LoC.

Rapoartele au menționat că, odată cu apropierea Anului Nou, BSF a intensificat vigilența de-a lungul LoC și rămâne în stare de alertă maximă, invocând îngrijorări legate de încercările de trecere a frontierei pentru a profita de perioadele festive și de condițiile meteorologice severe.

BSF a publicat, de asemenea, un videoclip în care se vede personalul său patrulând munții acoperiți de zăpadă albă, purtând noile uniforme negre. Imaginile au devenit rapid virale, determinând internauții să pună la îndoială logica tactică din spatele alegerii unei culori închise pe un astfel de teren.

Mai mulți utilizatori de social media au criticat această măsură, argumentând că uniforma neagră reduce camuflajul și crește vizibilitatea pe zăpadă.

Un utilizator X a scris: „Cine a crezut că o uniformă neagră în munții acoperiți de zăpadă era alegerea potrivită?”

Un alt cont a cerut asumarea responsabilității, afirmând că distribuirea de uniforme complet negre în condiții de ninsoare crește vizibilitatea și este tactică nesigură, putând compromite securitatea operațională.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Alți utilizatori au ironizat contrastul, sugerând că uniforma facilita adversarilor identificarea personalului.

Utilizatorul Da Golden Bear a ridiculizat decizia, spunând: „Minunat... vizibilitate sporită datorită uniformelor cu contrast ridicat, astfel încât inamicul să poată identifica ușor țintele. Ce grijuliu!”

În mod similar a comentat sarcastic: „Camuflaj incredibil”.

Un utilizator a apărat decizia, argumentând că BSF are rolul de a patrulă zonele împădurite și că uniforma are o nuanță mai închisă, nu negru pur. El a adăugat că personalul BSF operează de obicei în apropierea copacilor, nu în câmpuri de zăpadă deschise.

Apărarea sa a fost contracarată de alți utilizatori care au pus la îndoială lipsa copacilor vizibili în imaginile publicate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
4
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
5
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accidentul s-a produs în statul Assam, care adăposteşte peste 4.000 de elefanţi sălbatici.
Accident dramatic în India. Şapte elefanţi au murit după ce au fost loviți de un tren
Operator drone
O companie rusă începe producţia în masă a unei uniforme de camuflaj împotriva dronelor cu camere cu infraroşu
alpiniști pe munte în Himalaya / muntele Nanda Devi
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
India energie nucleara uzina
India modifică legea energiei atomice: acces facilitat pentru companiile private în proiecte nucleare uriaşe
Recomandările redacţiei
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
New Year Fireworks in Bangkok
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
profimedia-1061558296
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a...
Ultimele știri
Violențe și clădiri guvernamentale vandalizate. Iranienii au ieșit în stradă împotriva regimului ayatolahilor
Peste 2.500 de articole pirotehnice confiscate de jandarmi în București. Ce au găsit în geanta unui livrator în loc de „meniul zilei”
SUA mai fac o concesie în fața Rusiei. Compania petrolieră sârbă, controlată de Moscova își va relua producția
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Taxa de carbon. Ce este şi cât vor plăti românii care îşi construiesc case în 2026
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...