Canada acordă Ucrainei un nou ajutor militar de 300 milioane de dolari canadieni

Canada va acorda Ucrainei un nou ajutor militar de 300 milioane de dolari canadieni (220 milioane de dolari SUA) şi va impune sancţiuni asupra a 100 de nave din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, a anunțat marţi ministrul apărării, David McGuinty, citat de Reuters.

Noul ajutor face parte dintr-un pachet de 2 miliarde de dolari canadieni, potrivit lui McGuinty.

Cea mai mare parte a finanţării fusese anunţată deja în bugetul din noiembrie trecut.

În cadrul pachetului, Canada donează Kievului mai mult de 40 de vehicule blindate şi continuă un program de instruire a soldaţilor ucraineni.

Începând din februarie 2022, Canada a angajat un ajutor total pentru Ucraina de peste 25,5 miliarde de dolari canadieni, inclusiv 8,5 miliarde în asistenţă militară, precizează Reuters.

Editor : A.P.