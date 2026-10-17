Canada: Alegătorii din provincia Alberta vor fi consultaţi luni în legătură cu începerea separării de restul ţării

Alegătorii din provincia canadiană Alberta se vor pronunţa luni asupra începerii sau nu a procesului de separare de restul Canadei, în cadrul unei consultări populare considerate o adevărată provocare pentru ţara aflată în plin conflict comercial cu Statele Unite, notează joi AFP.

În cadrul acestei consultări populare, al cărei rezultat nu are obligativitate juridică, alegătorii din Alberta urmează să decidă dacă încredinţează sau nu guvernului provinciei mandatul pentru a organiza un viitor referendum privind independenţa.

Mai puţin de 25% din cei cinci milioane de locuitori ai acestei provincii bogate în petrol, situată în vestul Canadei, se vor pronunţa, potrivit sondajelor de opinie, în favoarea independenţei, dar partizanii acestui proiect sunt convinşi că deocamdată nimic nu este pierdut.

„Nu m-aş mira ca noi să câştigăm acest referendum”, a declarat recent Mitch Sylvestre, care conduce influenta organizaţie Alberta Prosperity Project, ce luptă pentru independenţa acestei provincii.

„Aş avea semne de întrebare dacă am obţine sub 40% din voturi”, a adăugat el.

Scrutinul din 19 octombrie este şi o provocare personală pentru premierul canadian Mark Carney, care a crescut în Alberta şi duce o campanie în favoarea unităţii canadiene.

În opinia sa, resursele petroliere ale provinciei sunt esenţiale pentru a reduce dependenţa ţării de Statele Unite.

Un proiect de oleoduct, menit să exporte petrol din Alberta către Asia, ar urma să „creeze perspective de prosperitate în această provincie şi în întreaga ţară”, a declarat luni Mark Carney, cu ocazia Zilei Recunoştinţei Naţionale, care se marchează în Canada în a doua zi de luni din octombrie.

Editor : Sebastian Eduard