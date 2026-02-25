Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente

Canada a anunţat miercuri că va oferi „imediat” Cubei opt milioane de dolari canadieni (5,85 milioane de dolari americani) sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente. Într-un comunicat, guvernul canadian a precizat că, în contextul agravării crizei energetice cu care se confruntă Cuba, oferă acest ajutor pentru „a extinde accesul la alimente şi nutriţie” pentru cubanezii aflaţi în situaţii vulnerabile.

Ottawa a explicat că fondurile vor fi livrate partenerilor "de încredere" prin intermediul Programului Alimentar Mondial şi al Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), ceea ce va asigura că ajutorul "ajunge direct la poporul cubanez".

"Canada continuă să monitorizeze situaţia din Cuba şi menţine un contact strâns cu partenerii săi pentru a evalua şi a răspunde nevoilor în schimbare", se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Şefa diplomaţiei canadiene, Anita Anand, a afirmat miercuri, în declaraţii pentru presă, că Ottawa nu a discutat cu Washingtonul despre distribuirea acestui ajutorul umanitar Cubei.

"Aceasta este politica externă a Canadei şi ne concentrăm asupra situaţiei umanitare", a afirmat ea.

Anterior, în comunicatul care informa despre ajutorul umanitar, ministrul canadian a spus că "în timp ce poporul cubanez se confruntă cu dificultăţi importante, Canada este solidară şi oferă ajutor specific pentru a răspunde nevoilor urgente".

Canada este principala sursă de turişti pentru Cuba. În 2025, aproximativ 754.000 de canadieni au ales ţara caraibiană ca destinaţie turistică, cu 12,4% mai puţin decât în 2024, conform datelor oficiale furnizate de Havana.

Însă după blocada energetică impusă de SUA, companiile aeriene canadiene au fost obligate să îşi suspende zborurile către insulă din cauza lipsei de combustibil pentru aviaţie, ceea ce reprezintă un impact semnificativ asupra economiei cubaneze.

