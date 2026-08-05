Canada aprobă primul studiu clinic al vaccinului Moderna împotriva noii tulpini Ebola care a ucis peste 1.700 de oameni

Canada a autorizat gigantul farmaceutic american Moderna să demareze un studiu clinic pentru un vaccin împotriva tulpinii Bundibugyo a Ebola, a anunţat marţi Ministerul Sănătăţii canadian.

Potrivit autorităţilor canadiene, acest studiu de fază I „va evalua siguranţa vaccinului candidat, va stabili tipul de dozaj sigur şi va identifica eventualele efecte secundare”, potrivit AFP preluată de Agerpres.

În Canada nu a fost raportat până la această oră niciun caz de Ebola. Candidaţii studiului clinic, persoane sănătoase, vor primi o doză de vaccin în scopul evaluării producţiei de anticorpi împotriva variantei Bundibugyo.

„Faze suplimentare ale studiului clinic” urmează să fie apoi realizate de Moderna, care utilizează tehnologia ARNm, folosită şi în lupta contra COVID-19.

Canada, care şi-a închis pe 20 iulie frontierele pentru toţi cetăţenii străini care au călătorit recent în Republica Democrată Congo (RDC), a încheiat un acord cu compania americană Moderna pentru fabricarea, pe teritoriul acesteia, a vaccinurilor ARNm.

Alte vaccinuri și tratamente, în curs de dezvoltare

Până în prezent, nu există nici vaccin, nici tratament împotriva variantei Bundibugyo, responsabilă pentru epidemia de Ebola în curs, declarată pe 15 mai în RDC.

În plus faţă de studiile clinice pentru vaccinul Moderna, sunt considerate mai multe piste.

Un vaccin prezentat de OMS drept „cel mai promiţător” – „rVSV Bundibugyo” – va fi dezvoltat de Hilleman Laboratories, cu sediul în Singapore.

Totodată, la sfârşitul lunii iulie, un prim voluntar a primit prima doză dintr-un alt vaccin împotriva Bundibugyo, dezvoltat de Universitatea Oxford (Regatul Unit), care utilizează aceeaşi tehnologie ca şi vaccinul împotriva COVID-19 de la AstraZeneca.

Alte tratamente au ajuns de asemenea la stadiul studiilor clinice, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Ebola, care se transmite prin contact direct cu fluide corporale şi provoacă o febră hemoragică, a ucis peste 1.700 de persoane în RDC din luna mai.

Editor : Ana Petrescu