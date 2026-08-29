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Canada atrage zeci de universitari din SUA, în timp ce administraţia Trump înăspreşte finanţarea universităţilor

Data publicării:
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Foto: Profimedia
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Din articol
„Suntem foarte bucuroşi că aceşti profesori extraordinari vin aici” „Nu pot să-mi desfăşor activitatea la cel mai înalt nivel în America”

Canada a recrutat zeci de universitari de la instituţii americane, în contextul în care Statele Unite intensifică presiunile asupra unor universităţi prestigioase, relatează CNN, citată de News.ro.

Joi, ministrul canadian al Industriei, Mélanie Joly, a anunţat recrutarea a 64 de cercetători, care vor beneficia de o finanţare de peste 500 de milioane de dolari canadieni (peste 350 de milioane de dolari americani), pe o perioadă de opt ani, la mai multe universităţi din Canada.

Patruzeci şi opt dintre aceşti universitari vor veni de la instituţii din SUA, inclusiv Harvard, Cornell şi Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aceştia activează în domenii diverse, printre care medicina, ingineria şi ştiinţele climatice.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a vizat o serie de colegii şi universităţi de elită de la revenirea acestuia la Casa Albă, exercitând presiuni asupra lor prin tăierea finanţării federale. Cercetătorii şi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la influenţa tot mai mare a Casei Albe asupra deciziilor privind acordarea granturilor pentru cercetare ştiinţifică.

Aceste preocupări au provocat incertitudine în mediul academic, în condiţiile în care cercetătorii de la colegiile şi universităţile americane îşi analizează viitorul activităţii de cercetare.

„În timp ce anumite ţări reduc finanţarea cercetării şi întorc spatele libertăţii academice, noi ne intensificăm investiţiile în ştiinţă şi în cercetare”, a declarat Joly, joi, într-o conferinţă de presă la University of British Columbia (UBC).

„Suntem foarte bucuroşi că aceşti profesori extraordinari vin aici”

Întrebată dacă este de părere că Trump va considera recrutările drept o escaladare a războiului comercial, Joly a răspuns că măsura reflectă faptul că în Canada sunt luate propriile decizii.

„Administraţia SUA ia propriile decizii, iar noi le luăm pe ale noastre”, a spus Joly. „Suntem foarte bucuroşi că aceşti profesori extraordinari vin aici”.

CNN a solicitat un punct de vedere Casei Albe.

Finanţarea cercetătorilor provine din Global Impact+ Research Talent Initiative al Canadei, un program în valoare de 1,7 miliarde de dolari canadieni (peste 1,2 miliarde de dolari americani) destinat "atragerii în Canada a unor cercetători de talie mondială".

Instituţiile care i-au recrutat pe profesori au salutat iniţiativa într-o serie de declaraţii.

Dr. Benoit-Antoine Bacon, preşedinte şi vicecancelar al UBC, instituţie care a recrutat nouă dintre cercetători, a declarat că universitatea este „încântată să îi primească pe aceşti nouă cercetători excepţionali, a căror activitate va avea un impact important şi semnificativ”.

„Acest sprijin guvernamental esenţial ajută Canada să construiască o bază extraordinară de excelenţă în cercetare, într-un peisaj internaţional incert”, a declarat Melanie Woodin, preşedinta University of Toronto, unde vor lucra şase dintre cercetători.

„Nu pot să-mi desfăşor activitatea la cel mai înalt nivel în America”

Unii dintre cercetători au invocat îngrijorările privind libertatea academică în Statele Unite printre motivele care au contribuit la decizia lor.

Phillip Zamore, cercetător în biologia ARN la University of Massachusetts, a declarat pentru postul WBUR, afiliat NPR, că a decis să plece de la instituţia sa după ce recrutarea de personal a devenit o problemă.

„Nu pot să-mi desfăşor activitatea la cel mai înalt nivel în America”, a spus Zamore. „Nu pot recruta cei mai buni oameni care să mă ajute să fac acest lucru şi nu le pot promite un mediu în care să fie în siguranţă”, a explicat el.

Ethan Zuckerman, specialist în domeniul media, care va pleca de la University of Massachusetts Amherst pentru a se alătura McGill University, a declarat că vede această mutare drept o oportunitate de a se alătura unei echipe care desfăşoară o „activitate revoluţionară”.

„Disponibilitatea Canadei de a sprijini cercetarea care se confruntă cu ameninţările comerciale şi politice la adresa democraţiei este extrem de necesară într-un moment în care autoritarismul este în ascensiune în întreaga lume”, a afirmat el.

Editor : Liviu Cojan

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