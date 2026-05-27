Canada cumpără avioane de alertă timpurie din Suedia. Statul nord-american își reduce dependența de SUA

Canada, care susţine că vrea să-şi reducă dependenţa de firmele americane de apărare, a anunţat miercuri planuri de a achiziţiona o flotă de avioane de alertă timpurie de la grupul suedez Saab şi nu de la competitorul american Boeing, relatează Reuters

Prim-ministrul Mark Carney a spus că ţara sa va opta pentru GlobalEye de la Saab, care este bazat pe aeronava Bombardier Global 6500. Avionul E-7 Wedgetail al Boeing - care a suferit din cauza întârzierilor şi depăşirilor de costuri - a fost de asemenea în cursă. 

„Această decizie construieşte autonomia strategică a Canadei, creează joburi canadiene şi întăreşte poziţia Canadei de lider global. Şi este produsul preferat pentru mulţi parteneri ai Canadei, inclusiv Franţa, Suedia şi Emiratele Arabe Unite”, a spus Carney la o conferinţă de apărare de la Ottawa. 

Guvernul liberal al lui Carney anunţat anul trecut planuri de a spori cheltuielile de apărare. SUA şi alţi aliaţi s-au plâns timp de ani de zile că Ottawa nu respectă obiectivul NATO de cheltuieli militare. 

Într-un comunicat, Saab a anunţat că plănuieşte să investească în cercetare şi dezvoltare în Canada ca parte a oricărui acord. 

Deşi Carney nu a furnizat detalii privind mărimea flotei sau costul unui posibil contract, oficiali militari au anunţat anterior că doresc să cumpere şase avioane de alertă timpurie. 

În cadrul efortului de a cumpăra mai puţine arme americane, Canada vrea să-şi sporească legăturile cu sectorul european de apărare. 

„GlobalEye deja creează locuri de muncă în Canada şi lucrează cu un lanţ de aprovizionare canadian. Această decizie leagă mai strâns ţările noastre”, a declarat prim-ministrul suedez Ulf Kristerson într-o postare pe social media. 

Saab este de asemenea în cursă pentru a vinde Canadei avioane de luptă Gripen. 

Canada are un acord de achiziţie a 88 de avioane F-35 de la Lockheed-Martin dar anul trecut, după ce SUA au impus taxe vamale pe unele importuri cheie din Canada, Carney a cerut armatei să verifice dacă nu poate anula comanda şi cumpăra avioane de la un alt fabricant. 

Carney le-a spus ulterior jurnaliştilor că Ottawa va lua o decizie asupra flotei sale de avioane de luptă la momentul potrivit şi a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă armata ţări sale va lucra cu două tipuri de avioane. 

Săptămâna trecută un oficial de la Pentagon a declarat, după ce Washingtonul a suspendat convorbirile bianuale cu Canada din domeniul apărării, că întârzierea în a lua o decizie asupra F-35 arată cum Ottawa pune pe primul plan politica în detrimentul chestiunilor de apărare. 

