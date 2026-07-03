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Canada dezvăluie planurile privind un nou oleoduct menit să pună capăt dependenței de piața americană: „O ocazie unică în viață”

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Mark Carney davos
Foto: Profimedia Images
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Canada a făcut un pas decisiv către construirea unui oleoduct menit să aprovizioneze Asia cu până la 1 milion de barili de țiței pe zi, în contextul în care prim-ministrul Mark Carney urmărește să transforme țara într-o „superputere energetică” și să pună capăt dependenței acesteia de piața americană, relatează Financial Times.

Carney a declarat că provincia Alberta a înaintat Biroului pentru Proiecte Majore planurile pentru demararea lucrărilor la o conductă de peste 1.000 km, care se va întinde până la coasta de vest a provinciei Columbia Britanică, până în septembrie 2027.

„Canada are o «ocazie unică în viață». O ocazie care ne va determina viitorul”, a declarat el jurnaliștilor la Calgary, joi seara. Carney a adăugat că traseul conductei va urma „unul care există deja prin coridorul Trans Mountain până la coasta noastră de la Pacific”.

Trans Mountain Corp, o societate de stat federală, ar urma să construiască conducta cu ajutorul Pembina Pipeline Corp și ar deveni „o poartă de acces către piețele cu cea mai rapidă creștere din lume”, a afirmat el.

Carney a afirmat că seria de anunțuri făcute joi „va stimula investiții directe noi în Canada de peste 200 de miliarde de dolari canadieni [141 de miliarde de dolari americani]”, pe măsură ce țara își promovează agenda comercială în Asia.

Canada și-ar „tripla cu mult” producția de gaz natural lichefiat prin construirea a cinci terminale în următorul deceniu, în timp ce Ottawa ar cheltui 10 miliarde de dolari canadieni pentru modernizarea portului din Vancouver, a afirmat el.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, dorește să dubleze producția de petrol a provinciei și să finalizeze construcția conductei până în 2035, pentru a genera „venituri de miliarde în următoarele decenii”.

„Nu există nicio îndoială că această conductă este un proiect de interes național, care va contribui la conectarea petrolului din Alberta la piețele mondiale și la consolidarea viitorului economic al țării noastre pentru decenii întregi”, a afirmat ea.

Conducta face parte din eforturile depuse de Carney pentru a reduce dependența de piețele americane, către care Canada își vinde trei sferturi din bunuri și servicii. Canada exportă aproape tot petrolul său către SUA, asigurând aproximativ 60% din importurile americane de petrol, adică aproximativ 4 milioane de barili pe zi.

Premierul canadian s-a angajat să dubleze volumul comerțului cu țările din afara SUA, în contextul în care președintele Donald Trump amenință să impună tarife de 100% asupra vecinului său din nord și afirmă în mod regulat că țara ar trebui să devină cel de-al 51-lea stat al SUA. În această săptămână, Trump a refuzat să autorizeze reînnoirea pe termen lung a acordului comercial dintre SUA, Mexic și Canada, pe care l-a negociat în timpul primului său mandat, în 2020.

Cea mai mare parte a petrolului canadian exportat în SUA provine din nisipurile bituminoase din nordul provinciei Alberta, care dețin a treia cea mai mare rezervă din lume și sunt considerate printre cele mai „poluante” din punct de vedere al procesării.

Provincia este, de asemenea, scena unei mișcări separatiste care militează pentru independența față de Canada și care a căpătat avânt în ultimii ani. Pe 19 octombrie este programat un vot public privind organizarea unui referendum pentru separarea de Canada.

Traseul propus de Alberta pentru noua conductă va urma în mare parte traseul conductei Trans Mountain existente, care se întinde de la Edmonton până în sudul provinciei Columbia Britanică.

Carney a mai afirmat că Ottawa va menține interdicția privind petrolierele, pentru menținerea căreia au făcut presiuni atât comunitățile First Nations, cât și grupurile ecologiste, în scopul reducerii riscului unor posibile scurgeri de petrol.

„Astăzi este o zi bună”, a declarat Marilyn Slett, șefa aleasă a Națiunii Heiltsuk de pe coasta centrală a provinciei Columbia Britanică. „Petroliere nu vor face niciodată parte din viziunea noastră privind o Coastă de Nord sănătoasă, productivă și durabilă”.

Conducta Trans Mountain Expansion, inaugurată în mai 2024 după un deceniu de întârzieri și cu un cost total de construcție de 34 de miliarde de dolari canadieni, a contribuit la atingerea unor niveluri record de exporturi de petrol și gaze din Canada.

Deși anunțul a fost primit cu entuziasm de către grupul de presiune din sectorul petrolier și al gazelor naturale din Canada, acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reglementările de mediu și la un regim fiscal pe care îl consideră necompetitiv și care împiedică investițiile.

Marți, Carney a publicat un videoclip prin care guvernul său liberal s-a distanțat de politica fostului prim-ministru Justin Trudeau, care luase măsuri severe împotriva companiilor petroliere.

Carney, fostul trimis special al ONU pentru schimbările climatice, a recunoscut că decizia sa de a miza pe combustibilii fosili pentru a contracara măsurile comerciale ostile ale SUA va duce la creșterea emisiilor de carbon ale Canadei, o schimbare de poziție care a atras critici din partea grupurilor ecologiste.

„Planul acela nu era viabil pe termen lung”, a spus el.

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Editor : A.M.G.

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