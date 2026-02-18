Live TV

Canada ia măsuri de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de SUA. „Nu ne mai permitem să ne bazăm pe alții”

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Canada a lansat, marţi, planul său de miliarde de dolari pentru a-şi consolida armata, bazându-se mai mult pe companiile naţionale pentru a-şi reduce dependenţa faţă de Statele Unite, notează AFP, potrivit Agerpres. 

„Ne-am bazat prea mult pe geografia noastră şi pe alţii pentru a ne proteja”, a declarat premierul Mark Carney în timpul unei vizite la sediul CAE, companie specializată în tehnologii de simulare pentru sectoarele de apărare şi aviaţie.

„Acest lucru a creat vulnerabilităţi pe care nu ni le mai putem permite şi dependenţe care nu mai sunt viabile”, a adăugat el.

Această strategie industrială de apărare canadiană face parte din angajamentul ţării de a investi 82 de miliarde de dolari pe parcursul a cinci ani în apărare, aliniind Canada la obiectivele NATO de 2% din PIB până la sfârşitul acestui an şi 5% până în 2035.

Mark Carney reiterează de luni de zile că lumea a devenit din ce în ce mai periculoasă şi că Statele Unite nu mai sunt un partener fiabil pe care Canada se poate baza pentru protecţia sa.

Planul include consolidarea capacităţilor de apărare pe uscat, pe mare şi în aer, a indicat Mark Carney care consideră că „lumea s-a schimbat, iar Canada trebuie să se schimbe odată cu ea”.

El este deosebit de îngrijorat de suveranitatea canadiană în Arctica, deoarece creşterea temperaturilor din cauza schimbărilor climatice topeşte gheaţa şi stimulează apetitul marilor puteri pentru acest teritoriu bogat în minerale esenţiale.

Mark Carney a devenit una dintre cele mai influente voci la nivel global pentru a critica administraţia Trump. Într-un discurs foarte urmărit la Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie, el a susţinut că ordinea mondială din ultimele decenii a fost „fracturată”.

Marţi, el a revenit asupra viziunii sale despre lume, explicând că naţionalismul canadian este antiteza perspectivei americane a administraţiei Trump care preamăreşte rădăcinile creştine ale civilizaţiei occidentale.

„Naţionalismul canadian este un naţionalism civic”, iar mandatul Ottawa este de a apăra drepturile tuturor într-o ţară vastă şi diversă, a declarat Carney.

„Există o luptă între naţionalismul canadian şi cel susţinut de Statele Unite”, a subliniat el.

