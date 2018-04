Toronto | O camionetă a intrat în mulțime. Presa locală: 5 morți

Mai mulți oameni au fost răniți, luni, în orașul canadian Toronto, după ce o camionetă de culoare albă a intrat într-un grup de trecători. Potrivit presei locale, 5 dintre persoanele rănite nu mai au semne vitale.

ACTUALIZARE. Numărul morților a ajuns la cinci, anunță un post de radio local.

ACTUALIZARE. Prima reacție a premierului Canadei. „Suntem cu inima alături de cei care au avut de suferit”, a spus Justin Trudeau, precizând că va face noi declarații pe măsură ce va afla mai multe despre incidentul din Toronto.

ACTUALIZARE: Camioneta a intrat pe trotuar și a început să-i pună la pământ pe trecători, unul câte unul, a povestit unul dintre martorii oculari. „A distrus viețile multor oameni”, a adăugat acesta.

ACTUALIZARE. Poliția din Toronto spune că șoferul camionetei a fost prins, potrivit Reuters. El se află în custodia autorităților și urmează să fie interogat.

Video of the possible suspect being arrested by police in Toronto. pic.twitter.com/n6X3ObVjwE — UncleSam12712 (@UncleSam15715) 23 aprilie 2018

Poliția anunță că șoferul a fugit. Presa canadiană susține că sunt între 8 și 10 răniți. Nu se știe încă dacă a fost un act deliberat sau dacă șoferul, pur si simplu, a pierdut controlul mașinii.

O linie de metrou a fost închisă, iar populația este îndemnată să evite zona.

În fotografiile postate pe rețelele de socializare se pot vedea mai multe persoane întinse pe asfalt, anunță, CTV News, care transmite LIVE de la fața locului.

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4 — Obelix (@henrimiller100) 23 aprilie 2018