Canada va acorda 1,8 miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei

Data publicării:
Canada News - December 27, 2025
Mark Carney și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Canada va acorda Ucrainei 1,827 miliarde de dolari în ajutor pentru reconstrucție, permițând Kievului să acceseze împrumuturi în valoare de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Anunțul a fost făcut după o întâlnire între premierul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul întâlnirii acestuia din urmă cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică în Florida.

Ajutorul anunțat de Carney va fi acordat sub formă de instrumente financiare strategice, scrie Corriere della Sera.

Pe de o parte, Canada va participa la prelungirea și extinderea suspendării datoriei până la 1,5 miliarde de dolari canadieni în 2025-2026; pe de altă parte, Canada va acorda garanții de împrumut de până la 1,3 miliarde de dolari canadieni Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (o agenție a Grupului Băncii Mondiale) pentru reconstrucția Ucrainei.

Acest lucru va fi completat cu garanții de împrumut în valoare de 322 de milioane de dolari canadieni suplimentari pentru Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru a sprijini importurile de gaze și a consolida securitatea energetică a Ucrainei.

Canada a declarat că, de la invadarea Ucrainei de către Rusia, a acordat autorităților de la Kiev ajutor în valoare de aproape 22 de miliarde de dolari canadieni.

