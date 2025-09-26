Live TV

Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli

friedrich merz sustine un discurs
Freidrich Merz. Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg, citată de News.ro.

SUA „s-au schimbat atât de fundamental în ultimii ani, poate chiar decenii, încât regulile nu mai sunt respectate, democraţia parlamentară este sub presiune, libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării, iar independenţa sistemului judiciar este reprimată”, a declarat Merz vineri, la un forum de afaceri care a avut loc la Berlin.

Fără a-l menţiona direct pe preşedintele Donald Trump sau administraţia sa, liderul german de centru-dreapta a spus că doreşte să ofere ceea ce el a numit o „evaluare realistă” a situaţiei. Merz a adăugat că nu mai este un lucru de la sine înţeles la nivel mondial că regulile şi dreptul internaţional sunt respectate.

Comentariile sale vin în contextul în care Trump remodelează radical politica SUA de la preluarea Casei Albe, în ianuarie. El a implementat o serie de noi tarife vamale împotriva multora dintre cei mai apropiaţi parteneri ai ţării, inclusiv Uniunea Europeană, a cerut în mod deschis urmărirea penală a adversarilor săi şi a mobilizat forţele de ordine federale pentru a reprima imigranţii fără documente şi protestele, în ciuda opoziţiei oficialilor aleşi la nivel local.

Preşedintele SUA s-a implicat şi în politicile interne şi disputele politice ale altor ţări, inclusiv prin criticile sale la adresa urmăririi penale a fostului lider brazilian Jair Bolsonaro şi prin recentele atacuri la adresa tranziţiei Germaniei către energia verde şi a politicilor sale în materie de migraţie.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a adoptat un ton critic similar cu cel al lui Merz, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, după ce a ascultat discursul lui Trump. „Nu m-am simţit criticat de domnul Trump”, a declarat Wadephul pentru Bloomberg TV, ca răspuns la o declaraţie dură a lui Trump care ataca politicile germane. „Germania este pe drumul cel bun, dar în Europa facem totul în propria noastră suveranitate. Avem propriile noastre idei. Aşadar, sfaturile altora nu sunt cu adevărat necesare”, a punctat şeful diplomaţiei germane.

