Cancelarul german Friedrich Merz, în vizită la Kiev: „Dacă Rusia nu este oprită, maşinăria de război se va întoarce împotriva noastră”

Cancelarul german Friedrich Merz a sosit duminică la Kiev, într-o vizită neanunțată, pentru a-și reafirma sprijinul pentru Ucraina, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra țării. Oficialul este însoțit de ministrul german al Economiei și de directori ai unor companii din domeniul apărării și energiei, informează Reuters.

„Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează”, a declarat cancelarul Merz, menţionând că forţele ruse bombardează oraşe, clădiri rezidenţiale şi centrale termice.

„Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu, maşinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră”, a adăugat şeful executivului german.

El îi va transmite preşedintelui Zelenski că „poate conta în continuare pe ajutorul nostru”.

Potrivit dpa, cancelarul este însoţit de ministrul economiei, Katherina Reiche, şi de zece directori reprezentând companii din sectoarele apărării şi energiei.

Conform unor surse guvernamentale, Friedrich Merz intenţionează să ofere Ucrainei angajamente privind continuarea sprijinului financiar şi militar, inclusiv livrarea a mii de drone interceptoare şi accelerarea producţiei de armament cu rază lungă de acţiune.

Editor : Ș.A.