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Cancelarul german Friedrich Merz nu exclude o remaniere a guvernului după demisia unui aliat-cheie

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Friedrich Merz
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
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Cancelarul german Friedrich Merz a indicat că ar putea lua în considerare o remaniere a cabinetului, după demisia aliatului său cheie, Jens Spahn, din funcţia de lider al grupului parlamentar al alianţei sale conservatoare, relatează duminică dpa, potrivit Agerpres. 

„Ar putea fi o oportunitate de a regândi componenţa guvernului federal”, a declarat Merz duminică pentru postul public naţional ZDF, subliniind că vorbeşte doar ipotetic.

Decizia lui Spahn de a avea un copil cu ajutorul unei mame surogat în Statele Unite a creat o controversă în Germania, unde această practică este interzisă. Atât
Merz, cât şi Spahn sunt membri ai Uniunii Creştin-Democrate (CDU), care o respinge categoric.

Spahn a deţinut anterior funcţia de ministru al sănătăţii din partea CDU. El şi soţul său, Daniel Funke, au anunţat miercuri că au devenit părinţi prin intermediul unei mame surogat.

Merz a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă Thorsten Frei, şeful cancelariei, l-ar putea înlocui pe Spahn.

Speculaţiile privind posibilele numiri sunt intense în cadrul CDU şi al partidului său soră din Bavaria, Uniunea Creştin-Socială (CSU), care formează un grup parlamentar comun în Bundestag, grup pe care Spahn l-a condus până la retragerea sa din funcţie.

Printre alte nume vehiculate ca posibili succesori se numără secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, ministrul de interne Alexander Dobrindt (din partea CSU) şi ministrul sănătăţii, Nina Warken.

Editor : C.L.B.

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