Cancelarul german îl îndeamnă pe Zelenski să lupte „cu energie” contra corupției, după scandalul care zguduie Ucraina

friedrich merz la o sedinta
Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Scandalul care zguduie Ucraina Ce i-a răspuns Zelenski lui Merz

Cancelarul german Friedrich Merz, a cărui ţară este principalul finanţator european al Kievului, l-a îndemnat joi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia unei convorbiri telefonice, să lupte „cu energie” împotriva corupţiei în Ucraina, zdruncinată în aceste zile de un scandal răsunător de corupţie, potrivit AFP, preluată de Agerpres. Ucraina este extrem de dependentă de ajutorul occidental pentru a rezista în faţa agresiunii ruse, iar lupta împotriva corupţiei a fost o cerere a europenilor şi SUA încă înainte de începerea războiului.

Friedrich Merz „a subliniat că guvernul german aşteaptă ca Ucraina să avanseze cu energie în lupta împotriva corupţiei, precum şi în privinţa altor reforme, în special în domeniul statului de drept”, se menţionează într-un comunicat al guvernului german dat publicităţii la finalul convorbirii.

În privinţa sprijinului acordat Ucrainei, Germania se situează pe primul loc în Europa şi pe locul doi la nivel mondial după SUA, participând la înarmarea Kievului împotriva Moscovei, la repararea şi protejarea reţelei energetice ucrainene devastate de atacurile Kremlinului.

Scandalul care zguduie Ucraina

Miniştrii ucraineni ai Energiei şi Justiţiei au fost forţaţi să demisioneze miercuri, după ce un organism anticorupţie ucrainean a anunţat că a destructurat o vastă schemă de corupţie în sectorul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, implicând mai mulţi oficiali ucraineni, între care şi un apropiat al preşedintelui.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat joi, 13 noiembrie, un decret prin care impune sancțiuni împotriva apropiatului său Timur Mindich și a omului de afaceri Oleksandr Țukerman.

Cei doi sunt implicați în scandalul de corupție de 100 de milioane de dolari din jurul companiei nucleare de stat Energoatom, care zguduie țara din 10 noiembrie. Mindich și Țukerman au fost puși sub acuzare în dosarul Energoatom și au fugit din Ucraina.

Potrivit decretului semnat de Zelenski, Mindich și Țukerman sunt cetățeni israelieni. Sancțiunile, aprobate anterior de Consiliul Național de Securitate și Apărare, au fost impuse pentru o perioadă de trei ani, transmite Kyiv Independent.

Premierul Iulia Svirîdenko a declarat anterior că guvernul a inițiat procedura de sancționare.

„Într-o ședință extraordinară, cabinetul a înaintat Consiliului Național de Securitate și Apărare propuneri privind aplicarea de sancțiuni personale împotriva lui Timur Mindici și Oleksandr Țukerman”, a scris Svirîdenko pe Facebook pe 12 noiembrie.

Mișcarea vine după ce, pe 11 noiembrie, Biroul Național Anticorupție (NABU) a pus sub acuzare opt persoane pentru mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită. Biroul a publicat și înregistrări în care gruparea, folosind nume de cod și limbaj criptat, discuta presupuse șpăgi și comisioane pentru afaceri derulate cu compania de stat Energoatom.

Potrivit biroului, principalul organizator al schemei de corupție ar fi Mindich, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui.

Ancheta arată că omul de afaceri Țukerman conducea „back office-ul” folosit pentru spălarea banilor. Acesta ar fi spălat aproximativ 100 de milioane de dolari, potrivit NABU.

Mindich și Țukerman au fost avertizați și au părăsit țara înainte să fie oficial inculpați. Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) a deschis o anchetă internă după scurgerea de informații.

Potrivit NABU și SAPO, în schemă ar fi fost implicați și alți oficiali de rang înalt.

Printre aceștia se numără fostul vicepremier Oleksii Cernîșov, ministra Energiei Svitlana Hrinciuk, ministrul Justiției Herman Galușcenko – care a ocupat anterior funcția de ministru al Energiei – și Rustem Umerov, fost ministru al Apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Pe 12 noiembrie, Zelenski le-a cerut lui Halușcenko și Hrinciuk să demisioneze. Svirîdenko a precizat tot pe 12 noiembrie că Galușcenko fusese suspendat.

„Consider că ministrul Justiției și ministrul Energiei nu pot rămâne în funcțiile lor”, a spus Zelenski. „Este, printre altele, o chestiune de încredere. Dacă există acuzații, ele trebuie clarificate.”

Ce i-a răspuns Zelenski lui Merz

Potrivit cancelariei germane, Volodimir Zelenski a asigurat că autorităţile ucrainene sunt hotărâte să recâştige încrederea aliaţilor lor după acest scandal.

Preşedintele ucrainean a promis „aplicarea rapidă de noi măsuri destinate să restabilească încrederea populaţiei ucrainene, a partenerilor europeni şi a donatorilor internaţionali”, se arată în comunicatul german.

Guvernul german a indicat miercuri că ajutoarele pentru Ucraina vor continua, exprimându-şi totodată îngrijorarea cu privire la asistenţa acordată de Berlin sectorului energetic ucrainean.

Acest scandal intervine în timp ce Germania anunţase la începutul lunii noiembrie că va majora sprijinul acordat Ucrainei cu 3 miliarde de euro în 2026, aducându-l la nivelul de aproximativ 11,5 miliarde.

De asemenea, acesta intervine într-un moment deosebit de dificil pe front, unde armata ucraineană se repliază în mai multe regiuni.

