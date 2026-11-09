Cancelarul Merz a anunțat că o susţine pe Ilse Aigner pentru funcția de președinte al Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat sprijinul oficial pentru Ilse Aigner, preşedinta parlamentului landului Bavaria, pentru a-i urma lui Frank-Walter Steinmeier în funcţia de preşedinte al ţării, au declarat surse pentru dpa, potrivit Agerpres.

Dacă va fi confirmată în această funcţie, Aigner ar deveni prima femeie preşedinte din istoria Germaniei.

Merz a propus numele acesteia în cadrul unei reuniuni cu liderii partidelor conservatoare, au precizat luni, pentru dpa, surse din conducere. Anunţul a fost primit cu aplauze prelungite, au adăugat sursele.

Conform informaţiilor obţinute de dpa, nominalizarea sa este susţinută şi de partenerii de coaliţie social-democraţi ai lui Merz.

Preşedintele Germaniei este ales de Convenţia Federală, un organism convocat exclusiv în scopul desemnării viitorului şef al statului. Convenţia Federală va decide, pe 30 ianuarie, asupra succesorului lui Steinmeier, al cărui al doilea mandat de cinci ani se încheie în luna martie a anului viitor.

Personalităţi politice importante, inclusiv fostul cancelar Angela Merkel, şi-au exprimat în ultimele luni sprijinul pentru ca o femeie să preia, în premieră, funcţia de preşedinte.

În sistemul politic german, preşedinţia este un rol în mare parte ceremonial, dar beneficiază de o vizibilitate ridicată.

Editor : C.L.B.