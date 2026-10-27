Cancerul papei „schimbă regulile jocului” pentru papalitate, susţine ministrul de externe al Vaticanului

Diagnosticul de cancer pulmonar şi intervenţia chirurgicală suferite de Papa Leon al XIV-lea au influenţat modul în care catolicii privesc starea sa de sănătate şi pontificatul, a declarat marţi arhiepiscopul Paul Gallagher, secretar pentru relaţiile cu statele şi organizaţiile internaţionale în cadrul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun, transmite Reuters.

„Este un element care schimbă puţin regulile jocului”, a declarat arhiepiscopul Paul Gallagher jurnaliştilor, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Roma.

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe 13 octombrie, în urma căreia i-a fost extirpată o parte dintr-un plămân. Medicii săi au precizat că tumora era localizată şi nu s-a extins, astfel încât papa nu va avea nevoie de tratamente suplimentare.

Gallagher a menţionat că, având în vedere vârsta relativ tânără a lui Leon pentru un papă, precum şi condiţia sa fizică bună, unii catolici ajunseseră să-l considere un fel de papă „Superman”, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Boala a scos la iveală faptul că Leon „este un biet muritor, la fel ca noi toţi”, a spus arhiepiscopul.

Într-un alt context, arhiepiscopul Gallagher a abordat şi subiectul recentului armistiţiu convenit între Rusia şi Ucraina, menit să permită intrarea ajutoarelor în oraşul ucrainean Oleşkî, aflat sub control rusesc.

El a precizat că, deşi papa Leon a discutat recent atât cu preşedintele rus Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Vaticanul nu a fost implicat în negocierea acestui armistiţiu. „Nu cred că am fost implicaţi”, a spus Gallagher.

De asemenea, el a vorbit despre acordul în vigoare dintre Vatican şi China privind numirea episcopilor catolici în acest stat comunist, recunoscând existenţa unor „imperfecţiuni” în cadrul înţelegerii. Acordul, semnat iniţial în 2018, oferă autorităţilor chineze un anumit grad de influenţă asupra numirii episcopilor de către Papa Leon în această ţară.

„Nu este uşor. Dialogul nu este deloc uşor. Imperfecţiunile acordului sunt evidente, dar există angajamentul de a continua dialogul şi exact acest lucru se va întâmpla în continuare”, a declarat Gallagher, conform Reuters.

Editor : Liviu Cojan