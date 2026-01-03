Când a decis Trump să dea undă verde atacurilor împotriva unor ţinte din Venezuela

Preşedintele american Donald Trump a ordonat atacurile aeriene pe teritoriul Venezuelei în urmă cu câteva zile, au declarat doi oficiali americani pentru CBS News, preluat de EFE, potrivit Agerpres. Atacurile propriu-zise au fost amânate de două ori, din cauze diferite.

Casa Albă a luat în considerare efectuarea atacurilor aeriene împotriva unor ţinte venezuelene, inclusiv cu caracter militar, chiar în ziua de Crăciun, potrivit surselor citate. În cele din urmă, administrația americană a decis să acorde prioritate atacurilor aeriene din Nigeria împotriva presupuselor tabere ale grupării teroriste Stat Islamic (ISIS).

După acele atacuri, echipa lui Trump a luat în considerare noi ferestre de oportunitate pentru a ataca ţinte strategice ale regimului lui Nicolas Maduro, dar a fost nevoită să le amâne din nou din cauza vremii nefavorabile.

Surse militare au indicat că Pentagonul aştepta condiţii meteorologice mai favorabile pentru succesul acestei operaţiuni, care avea aprobarea lui Trump de câteva zile.

Sâmbătă dimineaţa devreme, s-au auzit explozii şi posibile survoluri militare deasupra Caracasului, pe care preşedintele ţării, Nicolas Maduro, le-a atribuit unei „agresiuni militare foarte grave” din partea Statelor Unite.

Editor : B.P.