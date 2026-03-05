Live TV

Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv

Data publicării:
Israel Katz și Benjamin Netanyahu
Israel Katz și Benjamin Netanyahu într-un punct de observație de pe Înălțimile Golan. Foto: Profimedia

Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut şi planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni, a anunţat joi ministrul apărării israelian Israel Katz, citat de Reuters.

Khamenei a fost ucis în primele ore ale campaniei israeliano-americane lansate sâmbătă împotriva Iranului, scrie Agerpres.

„Deja în noiembrie am fost convocaţi de premier într-un format foarte restrâns şi premierul (Benjamin Netanyahu) a stabilit obiectivul de eliminare a lui Khamenei”, a declarat Katz pentru postul de televiziune N12.

Planul a fost împărtăşit în cele din urmă Washingtonului şi a fost devansat în ianuarie, după izbucnirea protestelor antiguvernamentale din Iran, atunci când guvernul israelian era îngrijorat că liderii religioşi de la Teheran ar fi putut decide lansarea unui atac împotriva Israelului şi obiectivelor SUA din Orientul Mijlociu, a precizat ministrul israelian.

Israelul a declarat constant că obiectivul său este eliminarea ameninţării existenţiale reprezentate de programele nuclear şi de rachete balistice ale Teheranului.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
3
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
5
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
virgil balaceanu in studioul digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel, în Iran există premisele unui război civil
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan cartea diplomației, în ciuda atacului care viza o bază din Turcia
oana toiu 4
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară
transnistria profimedia
Conflictul din Iran declanşează o nouă criză a gazelor în Transnistria
Donald Trump
Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie”
Recomandările redacţiei
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu...
bani-lei-shutterstock
România va avea un buget în luna martie a acestui an, dă asigurări...
Președintele României, Nicușor Dan
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între...
Peter Szijjarto
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe...
Ultimele știri
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul de alertă teroristă din Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea a fost prins în Orientul Mijlociu
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii