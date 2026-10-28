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Când ar putea avea loc trilaterala Ucraina-SUA-Rusia. Zelenski: „Sperăm ca escaladarea din Orientul Mijlociu să nu o împiedice”

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Europenii nu sunt invitați

Ucraina speră ca întâlnirea trilaterală cu SUA şi Rusia să aibă loc la Abu Dhabi până pe 10 noiembrie, a declarat, marţi, preşedintele Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Ţările de Jos, relatează Ukrainska Pravda.

„Sunt în curs pregătirile pentru întâlnirea în format trilateral, programată la Abu Dhabi. Ne aşteptăm ca întâlnirea să aibă loc până pe 10 noiembrie şi sperăm din tot sufletul ca procesele de escaladare din Orientul Mijlociu, despre care se vorbeşte atât de mult în prezent, să nu o împiedice”, a comentat Volodimir Zelenski într-o conferinţă de presă comună cu premierul Rob Jetten.

Ulterior, Zelenski, răspunzând la o întrebare, a spus că ar putea avea loc mai multe astfel de întâlniri tehnice.

„Evaluarea noastră este următoarea. Agenda include un armistiţiu în sectorul energetic, pe mare, schimbul de prizonieri… multe chestiuni umanitare. Nu doar teritoriile. Suntem pregătiţi să discutăm chestiunea teritoriilor, dar numai la nivel de lideri”, a spus el.

Anterior, Zelenski a declarat că, după discuţia liderilor europeni cu preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, există senzaţia că Rusia este hotărâtă să organizeze o întâlnire a grupurilor de negociere la Abu Dhabi.

Preşedintele ucrainean a afirmat că desfăşurarea întâlnirii trilaterale a echipelor tehnice din Ucraina, Rusia şi SUA, programată pentru începutul lunii noiembrie, depinde de partea americană.

Europenii nu sunt invitați

Consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Uşakov, a declarat că partea europeană nu va participa la negocierile tehnice trilaterale dintre SUA, Ucraina şi Federaţia Rusă, care vor avea loc luna viitoare.

Potrivit lui Uşakov, s-a ajuns la un acord conform căruia negocierile trilaterale dintre reprezentanţii Rusiei, Ucrainei şi SUA vor avea loc fără participarea europenilor. „Ei pot ajunge acolo dacă îşi cumpără bilete, dar nimeni nu are de gând să-i invite la masa negocierilor”, a declarat ironic consilierul lui Putin într-un comentariu pentru „Vesti”.

Uşakov nu a confirmat însă declaraţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenskiu potrivit căreia negocierile tehnice dintre SUA, Rusia şi Ucraina ar putea avea loc pe 10 noiembrie. Consilierul şefului statului rus a afirmat că data întâlnirii va fi anunţată în curând.

Anterior, Uşakov declarase că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA şi Ucraina privind încheierea războiului ruso-ucrainean după 4 noiembrie.

Mass-media a relatat că Rusia ar putea încerca să profite de noua rundă de negocieri de pace privind războiul ruso-ucrainean pentru a obţine concesii din partea NATO.

Editor : Ș.R.

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