Statul de drept şi libertatea presei în România, ca în orice democraţie, trebuie apărate zilnic. Şi în privinţa corupţiei lupta trebuie dusă cu toate armele, constant. Noua ambasadoare a Statelor Unite la Bucureşti, Kathleen Kavalec, a mai avut o misiune diplomatică la noi, la începutul anilor 2000. Spune că am evoluat de atunci, dar că este atentă la parcursul prezent al României.

Două decenii, amprenta asupra României

Cristina Cileacu: Aţi mai fost în România, aţi avut o misiune diplomatică anterioară. De fapt, ați asistat la momente istorice ale țării noastre. Aţi fost aici când am aderat la Uniunea Europeană, în 2007. Și, de asemenea, ați fost aici pentru celebrul summit NATO din 2008, unde s-a discutat despre posibilitatea Ucrainei și Georgiei de a deveni membre NATO. Acum, România se străduiește să intre în spațiul Schengen și, de asemenea, trebuie să ne ocupăm de efectele războiului pe care rușii l-au început în Ucraina. Cum ați descrie acest parcurs?

Kathleen Kavalec: În primul rând, este minunat să mă întorc în România și sunt încântată să văd progresele pe care România le-a făcut de la acel moment important când a aderat la Uniunea Europeană, când a găzduit summitul NATO. A fost o perioadă foarte plină de speranță și încurajatoare. Cred că acesta este un moment critic în istoria europeană în ceea ce priveşte securitatea Europei, în ceea ce priveşte importanţa Alianţei transatlantice. Și aș spune că România a devenit un aliat model, în Alianță contribuie cu 2,5% din bugetul la apărare, arătând că este pregătită să sprijine Ucraina în acest moment critic, arătând că este un membru puternic al Alianței și dedicat valorilor democratice, angajat să facă parte din Europa. Așadar, mă bucur să văd progresele pe care le-a făcut România și angajamentul său față de democrație, față de valori și față de vecinii săi, față de integritatea teritorială a Ucrainei. Cred și sunt sigură că România poate face mai mult pentru dezvoltarea sa, dar cred că a parcurs un drum lung și joacă un rol esențial în acest moment critic din istoria europeană.

Democraţiile au dreptul să sprijine Ucraina

Cristina Cileacu: Statele Unite sunt cel mai mare susținător al Ucrainei în războiul pe care Rusia nu vrea să îl încheie. România îşi face şi ea partea sa. Aveți şi un colier care arată sprijinul pentru Ucraina. Rusia insistă, deşi niciuna dintre țările noastre nu face parte din acest război, că de fapt este o minciună. Există vreo posibilitate, credeţi că este vreun risc acum ca alte țări să fie atrase în acest război?

Kathleen Kavalec: De aceea există Alianța NATO, pentru că o apărare colectivă, o unitate colectivă şi pregătirea militară sunt cea mai bună apărare împotriva războiului care se extinde. De aceea este atât de critic să rămânem uniți și împreună, şi hotărâți, astfel încât Rusia să înțeleagă că nu vom tolera acest tip de agresiune. România a făcut multe pentru a-şi spori nivelul de pregătire militară. Avem un plan de cooperare în domeniul apărării de zece ani care este pus în aplicare. SUA a oferit o mulţime de finanţări militare pentru a ajuta România să-şi îmbunătăţească apărarea. Deci cred că aceasta este cea mai bună pregătire pe care o puteți avea în acest tip de moment. Desigur, agresiunea Rusiei este neprovocată, ilegală, oribilă și nu poate fi lăsată ca atare.

Cristina Cileacu: Și ce fel de ajutor poate obține Ucraina din țările noastre, dar mai ales de la SUA?

Kathleen Kavalec: Am oferit, cred că suma este de peste 30 de miliarde de dolari în asistență de securitate, Ucrainei. Și continuăm să oferim asistență atât în ceea ce privește materialul, cât și instruirea. Și am ajutat şi cu sprijinul refugiaților, am ajutat cu sprijinul energetic și vom continua să facem acest lucru. România a fost, de asemenea, un mare susținător, românii și-au deschis inimile și porţile pentru peste 3 milioane de refugiați care au tranzitat țara, pentru cei 100.000 care încă mai sunt aici. Ați ajutat la tranzitul cerealelor din Ucraina, care este critic nu numai pentru Ucraina, ci și pentru restul lumii, pentru hrănirea oamenilor din întreaga lume. Aţi ajutat Moldova cu energie electrică. S-au făcut atât de multe lucruri și știu că Ucraina apreciază și noi, Statele Unite, apreciem tot ceea ce s-a făcut pentru a vă sprijini vecinii din Ucraina.

Derapajele ruşilor, ignorate în timp

Cristina Cileacu: Aveți propria experiență personală cu diplomația rusă. De asemenea, vorbiţi foarte bine limba. Au fost semne din partea omologilor dvs. că va apărea acest dezastru? Săptămâna viitoare va fi un an de când a început atacul militar rus asupra Ucrainei.

Kathleen Kavalec: Da, ai dreptate, am lucrat în Rusia de două ori, de fapt. Și știu Rusia destul de bine. De asemenea, am lucrat şi în Ucraina, aşa că ştiu şi acea ţară. Cred că 2014, confiscarea Crimeei, a fost un indicator, 2008, războiul din Georgia. Știi, a fost o tendință în politica externă a Rusiei către acest tip de acțiune. Și știu că mulți din România au fost îngrijorați de acest lucru de ani de zile. Acestea fiind spuse, există întotdeauna alegeri și Rusia ar fi putut decide să meargă într-o direcție diferită. Sunt și alte voci în Rusia, care au pledat pentru o abordare mai pașnică. Din nefericire aceste voci au fost anulate recent, iar tendințele sunt agresive. Cred că, lucrurile au fost întotdeauna acolo, dar este o alegere deliberată a liderilor politici, probabil lideri care se simt slabi şi defensivi. Cred că tendința este să vedem agresiune atunci când liderii nu sunt siguri pe poziția lor, pentru că, de multe ori liderii autoritari sunt nesiguri.

Industria de armament | posibile investiţii

Cristina Cileacu: Revenind la relația dintre România și Statele Unite, cred că este la un nivel istoric în acest moment și are ca bază securitatea și apărarea. În Statele Unite, s-a luat decizia ca industria militară și de apărare să producă mai mult, de asemenea, şi pentru că Statele Unite sprijină Ucraina care se confruntă cu un război de lungă durată.

Kathleen Kavalec:Da.

Cristina Cileacu: Este vreun tip de investiţii din partea militară a producţiei luat în calcul în Europa şi specific în România?

Kathleen Kavalec: Da, ai dreptate că acest război nefericit îi determină pe producătorii de echipamente militare să-și crească producția. Evident, acest lucru se întâmplă de fiecare dată când este tranziţia de la o perioadă de pace, la una de confruntare. Deci, mulți producători militari se uită acum la felul în care îşi pot extinde producția. Și știu că sunt oameni care se uită la posibilități în Europa, inclusiv în România, nu am nimic specific de menționat, dar nu aș fi surprinsă dacă ar exista acorduri în viitor pentru producerea în comun a anumitor sisteme. Desigur, este multă muncă în domeniul instruirii, a partajării sistemelor și a tuturor acestor lucruri, cumpărarea de noi sisteme, dar cu siguranță cred că putem să ne imaginăm şi această posibilitate.

România are stabilitate energetică

Cristina Cileacu: O altă investiție pe care Statele Unite a clarificat-o deja cu România este cea în energia nucleară. Este vreun tip nou de investiții în domeniul energiei care se ia în calcul?

Kathleen Kavalec: Un lucru de care am fost impresionată la întoarcerea mea în România este nivelul în care România a devenit lider în Europa în privinţa energiei, atât în ceea ce privește securitatea energetică, cât și independența și diversificarea energetică. Cred că România este una dintre țările de top privind independența față de sursele de energie exterioare, pentru că ați investit în hidroenergie, în energie solară, în forme alternative, iar acum investiți mai mult în energie nucleară, cu sprijinul Statelor Unite. Este acordul să lucrăm împreună la centrala nucleară de la Cernavodă, ne uităm la un parteneriat inovator legat de reactoarele modulare mici. Cred că acestea sunt investiții care vor dura mai mulți ani și vor necesita multă implicare din partea diferiților investitori. Dar este un început interesant și ceva ce cred că va face situația energetică a României chiar mai sigură decât este deja.

Fiscalitatea clară atrage investiţii

Cristina Cileacu: Când vine vorba de investiții, la nivelul coaliției politice care guvernează în prezent România, apare din când în când, problema majorării impozitelor pentru companiile străine. Ce înseamnă acest lucru pentru investitorii străini? Transformă România într-o țară previzibilă sau este un alt efect?

Kathleen Kavalec: Cred pentru investitorii străini, și permite-mi să spun că este un mare interes din partea companiilor americane pentru investițiile în România și avem multe companii din SUA aici deja. Companiile americane au contribuit la crearea a peste 100.000 de locuri de muncă în România și avem peste 5 miliarde de dolari în comerțul anual între Statele Unite și România. Noii investitori, pe măsură ce vin, caută predictibilitate, stabilitate și transparență în modul în care sunt gestionate sistemele, inclusiv sistemele fiscale, statul de drept, accesul la instanțe pentru litigii. Deci, atunci când apar probleme care sugerează că nu există predictibilitate sau stabilitate în sistemele fiscale sau în sistemele juridice, companiile vor întoarce uneori spatele României. Deci este foarte important ca guvernul să fie clar, consecvent, transparent în sisteme dacă dorește să păstreze investitorii americani. Ca ambasador al SUA, împreună cu Ambasada SUA, o parte din rolul nostru este să pledăm pentru acest tip de abordare și să ne implicăm atunci când vedem că sunt probleme si asta este cu siguranta ceva ce intenţionez să fac cât sunt aici.

Agenda noului ambasador SUA

Cristina Cileacu: Și ce altceva se află pe lista dvs. de lucruri de făcut ca ambasador al Statelor Unite în România?

Kathleen Kavalec: Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. După cum văd eu, am trei priorități cheie aici. Prima este securitatea și am vorbit despre asta. Vreau să susțin și să consolidez ceea ce este deja un parteneriat foarte puternic între România și Statele Unite. A doua este domeniul economiei, comerțului și investițiilor. Aș vrea să văd și mai multe companii care vin și investesc în România și mai multe schimburi comerciale între țările noastre. Aș dori să văd că energia este o mare parte din asta și este deja, prin acordul pentru Cernavodă. Și apoi al treilea domeniu este consolidarea democrației, iar asta se leagă de primele două, pentru că o democrație puternică și sănătoasă, cu stat de drept, cu protecție pentru mass-media liberă este esențială pentru ca restul sistemului să funcționeze bine. O democrație nu poate reuși dacă nu are transparență, dacă nu are stat de drept, dacă nu are acces la mass-media liberă. Așa că voi continua să susțin programele pe care Ambasada SUA le desfășoară în sprijinul libertății presei, în sprijinul statului de drept, cooperării în domeniul aplicării legii, cooperării în activitățile anticorupție. Acestea vor continua să fie o mare parte a agendei noastre. Şi bineînţeles, schimburile la nivelul oamenilor, în toate aceste domenii, lucru pe care aştept cu nerăbdare să îl susţin.

Corupţia, tinicheaua de coada României

Cristina Cileacu: Ați spus stat de drept și, de asemenea, corupție.

Kathleen Kavalec : Da.

Cristina Cileacu: În misiunea anterioară din România, din 2005-2008, s-a vorbit mult despre corupție. Trebuie să vă aduc la zi, sunt destul de sigur că ştiţi deja, dar trebuie să spun și asta. Acum vorbim și mai mult despre corupția din România. Percepția la nivelul cetățeanului este că, corupția s-a răspândit deja la un nivel destul de înalt, mai înalt decât înainte. Cum văd Statele Unite această situație de acum, din România, legat de ceea ce ați menționat, corupția și statul de drept.

Kathleen Kavalec: Privind dintr-o perspectivă de-a lungul timpului și din perioada mea anterioară aici, cred că România a făcut multe progrese în lupta împotriva corupției, a înființat instituții pentru combaterea corupției. Dar aceasta este o luptă continuă, nu doar pentru România, ci pentru orice țară, pentru că există întotdeauna tentația ca oamenii să se angajeze în practici corupte. Deci, în acest moment, cred că este un moment critic, având în vedere tot ceea ce se întâmplă, să se consolideze și dubleze eforturile de combatere a corupției, pentru a ne asigura că aceasta nu se răspândește, pentru a ne asigura că cetățenii se simt încrezători că pot obține dreptate prin sistemele judiciare, corupția de la nivelul guvernamental va fi identificată și urmărită penal. Venind din postul meu anterior, care a fost în Balcanii de Vest, în Bosnia şi Herţegovina, unde cred că activitatea anticorupţie nu a avansat până acum, se vede că s-au făcut multe în România, dar, desigur, mai rămân multe de făcut şi este important să continuăm munca.

Statul de drept şi presa liberă, piloni democratici

Cristina Cileacu: Și statul de drept?

Kathleen Kavalec: Statul de drept, la fel. Acest lucru este foarte important pentru sprijinirea eforturilor de consolidare a statului de drept. Vreau să spun, merg mână în mână, desigur. Trebuie să existe un sistem judiciar puternic, procurorii trebuie să fie independenți și anchetatorii la fel. Și, desigur, mass-media joacă un rol atât de important, jurnalismul de investigație aduce la lumină probleme, ajută la descoperirea corupției. Acesta este un rol-cheie pentru mass-media. Și mass-media trebuie protejată. Reporterii nu ar trebui intimidați, ar trebui felicitaţi pentru descoperirea acestor tipuri de probleme. Vom continua să susținem media liberă în România.

Cristina Cileacu: Și imaginea de ansamblu de acum, când abia aţi ajuns din nou în România, este că mass-media este liberă aici sau sunt probleme?

Kathleen Kavalec: Înțeleg că sunt și unele provocări, că anumiți jurnaliști au fost vizați, că există întrebări, cred că în întreaga lume chiar acum, mass-media este sub presiune din cauza provocărilor economice, din cauza concurenței pe rețelele sociale. Deci, desigur, sunt probleme. Sunt probleme și în țara noastră, dar cred că acest lucru este ceva la care vreau să mă uit în continuare. Vreau să mă întâlnesc cu jurnaliștii, vreau să aud despre ce se întâmplă, vreau să văd cum poate ajuta ambasada cu programele noastre. Și voi încuraja politicienii și oficialii cu care mă întâlnesc să sprijine mass-media independentă.

Visul românesc: fără vize în SUA

Cristina Cileacu: O altă problemă care apare destul de des în discuția publică de această dată este problema programului de scutire de vize, vizele pentru români, pentru a călători în Statele Unite. Cetățenii, majoritatea sunt pro americani.

Kathleen Kavalec: Da.

Cristina Cileacu: Acest subiect revine într-una în discuţie:de ce nu facem parte din programul de scutire de vize? Desigur, sunt reguli, problema procedurii tehnice este destul de cunoscută. Dar ce altceva se poate face pentru a depăși acest subiect o dată pentru totdeauna?

Kathleen Kavalec: Acesta este un subiect la care aștept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu oficialii români. De fapt, am început deja. Există o serie clară de paşi, conform legislaţiei noastre, care trebuie urmaţi pentru ca o ţară să adere la programul de scutire de vize, iar ţările sunt acceptate mereu. Aşa că aş fi încântată dacă s-ar putea întâmpla acest lucru, să intre şi România în program, în timpul mandatului meu. Sunt şi tipuri de acorduri administrative care trebuie semnate, la care vom lucra. Acestea includ aspecte legate de schimbul de informații, securitatea frontierelor, acele tipuri de acorduri care trebuie să fie aplicate, precum și analizarea a ceea ce numim rata de refuz, știți, numărul românilor cărora li se refuză vizele. Există un prag în legea americană, care spune că trebuie să fie sub un anumit număr. Şi cred că acesta este un lucru pe care îl putem aborda împreună cu guvernul român prin educaţie, ajutând oamenii să înţeleagă ce este necesar pentru o cerere de viză reuşită. Și cred că văd toate condițiile în vigoare pentru a progresa în această problemă, cât sunt aici, pe durata mandatului meu.

SUA susţin democraţia, nu candidaţii partidelor

Cristina Cileacu: Predecesorii dvs, foştii ambasadori ai Statelor Unite, după Revoluție, toți au fost acuzați constant că s-au amestecat cu alegerile electorale din țara noastră. Anul viitor vom avea un an electoral plin, pentru că avem tot felul de alegeri. Pregătiţi o strategie pentru a nu fi învinuită de aceleaşi lucruri?

Kathleen Kavalec: În primul rând, ceea ce susținem este o democrație puternică și sănătoasă în România, iar asta implică concurență și permisiunea ca oamenii să decidă liber cine sunt liderii lor. Așadar, ceea ce susținem este un sistem și un proces, nu politicieni individuali. Desigur, oamenii pot încerca să învinuiască și de multe ori o fac în social media. Nu știu dacă trebuie să răspundem la fiecare acuzație, dar cred că ceea ce vom face este să clarificăm că susținem un proces democratic, că vom lucra cu guvernul ales și că sperăm să vedem cetățenii capabili să-și exercite dreptul democratic de a vota.

