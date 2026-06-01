Când ar putea fi semnat un acord pentru a încheia războiul cu Rusia. Consilierul principal al lui Zelenski: Ar fi un scenariu realist

Şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Kirilo Budanov, a declarat luni că, în opinia sa, încheierea unui acord pentru a se pune capăt războiului cu Rusia până în iarnă ar fi un scenariu "realist", relatează Reuters.

Într-un interviu difuzat duminică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenţionează să continue discuţiile pentru asigurarea unei păci cu Rusia, aflate în blocaj în ultimele luni, înainte de sosirea iernii, pentru a se ţine cont de poziţia strategică îmbunătăţită a Kievului.

Discuţiile mediate de SUA în vederea obţinerii unui acord de pace s-au blocat, întrucât Washingtonul şi-a concentrat atenţia asupra conflictului din Iran.

Budanov a spus că se aşteaptă ca o delegaţie a SUA să viziteze Moscova şi Kievul în viitorul apropiat, fără a oferi detalii.

"Instrucţiunea preşedintelui este: să încercăm să punem capăt acestui război cât mai curând posibil... de preferinţă înainte de sosirea iernii", a declarat el reporterilor în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres. "În opinia mea, aceasta este absolut corect, oportun şi realist".

Zelenski şi alţi oficiali ucraineni au declarat că avansul forţelor ruse s-a încetinit pe teren, în timp ce Ucraina şi-a intensificat campania de lovituri la mare distanţă pe teritoriul Rusiei, vizând în principal industria petrolieră.

Un comandant ucrainean de rang înalt a declarat săptămâna trecută că Ucraina dispune de o fereastră de şase luni în care să preia iniţiativa pe câmpul de luptă şi să-şi consolideze poziţia în vederea negocierilor de pace.

