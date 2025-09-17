Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră că există puţine şanse pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, în urma întâlnirii din august între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.

"Nu sunt optimist în ceea ce priveşte un progres pe termen scurt în procesul de pace din Ucraina", a declarat Guterres pentru jurnalişti la New York, relatează dpa, potrivit Agerpres.

El a afirmat că poziţiile Kievului şi cele ale Moscovei sunt în prezent în mare parte ireconciliabile, Ucraina dorind să-şi menţină integritatea teritorială, în timp ce Rusia încearcă să păstreze zonele întinse din Ucraina ocupate de armata sa.

"Mă tem că am putea fi martorii acestui război care va continua cel puţin pentru o perioadă", a mai spus Guterres.

După întâlnirea din august dintre Trump şi Putin din Alaska, au existat iniţial speranţe pentru o soluţie la războiul care durează de peste trei ani şi jumătate. Cu toate acestea, progrese în ceea ce priveşte organizarea unei întâlniri între Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-au materializat până în prezent.

