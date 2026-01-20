„Când negociem bilateral cu un hegemon, o facem dintr-o poziție de slăbiciune”. Premierul Canadei, discurs tranșant la Davos

Premierul Mark Carney afirmă că statul canadian „se opune ferm” impunerii de tarife vamale țărilor care se opun anexării Groenlandei de către SUA și că angajamentul Canadei față de principiul apărării colective al alianței militare NATO — articolul 5 — este „de neclintit”. Carney a îndemnat „puterile medii” să se unească și să „trăiască în adevăr”.

„În ceea ce privește suveranitatea arctică, suntem ferm alături de Groenlanda și Danemarca și susținem pe deplin dreptul lor unic de a decide viitorul Groenlandei. Angajamentul nostru față de articolul 5 al NATO este de neclintit”, a declarat el într-un discurs important de politică externă la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Ordinea internațională bazată pe reguli, de care țări precum Canada au depins pentru securitatea și prosperitatea lor de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, se diminuează, a avertizat Carney.

„În fiecare zi ni se reamintește că trăim într-o eră a rivalității marilor puteri. Că ordinea bazată pe reguli se pierde. Că cei puternici fac ce pot, iar cei slabi suferă ce trebuie”, a spus Carney.

Carney a afirmat că, timp de decenii, Canada a prosperat sub această ordine internațională bazată pe reguli, chiar dacă „știa că povestea ordinii internaționale bazate pe reguli era parțial falsă”.

„Această ficțiune a fost utilă, iar hegemonia americană, în special, a contribuit la furnizarea de bunuri publice”, a spus Carney.

Carney a spus că Canada a beneficiat de sistemul de hegemonie americană globală și, prin urmare, „a evitat să semnaleze discrepanțele dintre retorică și realitate”. „Această înțelegere nu mai funcționează”, a spus el.

„Voi spune direct: ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”.

Marile puteri „au folosit integrarea economică ca armă”, adăugând că Canada nu poate crede în „minciuna” beneficiului reciproc „când integrarea devine sursa subordonării”.

„Canada a fost printre primele care au auzit semnalul de alarmă, ceea ce ne-a determinat să ne schimbăm fundamental poziția strategică. Canadienii știu că vechea noastră presupunere confortabilă, potrivit căreia geografia și apartenența la alianțe ne conferă automat prosperitate și securitate, nu mai este valabilă”, a spus el.

Carney a îndemnat „puterile medii” să se unească și să „trăiască în adevăr”.

Citește și Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa”

„Asta înseamnă să recunoaștem realitatea. Nu mai invocați «ordinea internațională bazată pe reguli» ca și cum ar funcționa în continuare așa cum se promovează. Numiți-o așa cum este – un sistem de intensificare a rivalității marilor puteri, în care cele mai puternice își urmăresc interesele folosind integrarea economică ca mijloc de coerciție”, a spus el.

El a îndemnat puterile medii să negocieze colectiv cu hegemonii.

„Când negociem doar bilateral cu un hegemon, negociem din poziție de slăbiciune”, a spus Carney.

Carney, fost șef al Băncii Angliei și al Băncii Canadei, care a încheiat săptămâna trecută un acord cu China, a declarat că este important ca Canada să aibă o „rețea de conexiuni”.

„Există limite foarte clare în această relație”, a spus Carney despre acordul Canadei cu China.

„Dar în cadrul acestor limite clare există oportunități enorme în domeniul energiei, atât curate, cât și convenționale... în agricultură, în serviciile financiare, toate fiind reciproc avantajoase”.

Citește și: „Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia”. Fost şef al NATO, atac la adresa lui Trump

Editor : Alexandru Costea