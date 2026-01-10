Când se va întâlni Gustavo Petro cu Donald Trump la Casa Albă. Anunțul liderului SUA despre subiectul principal de pe agendă

Președintele american Donald Trump a anunțat, pe platforma Truth Social, că îl va primi pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, la începutul lunii februarie, marcând o detensionare bruscă în relația dintre cei doi lideri, care au avut conflicte frecvente de când Trump a revenit în Biroul Oval, scrie Politico.

Liderul SUA a spus că oprirea fluxului de narcotice către Statele Unite va fi principalul subiect pe agenda întâlnirii.

„Sunt sigur că va fi foarte bine atât pentru Columbia, cât și pentru SUA, dar cocaina și alte droguri trebuie oprite să intre în Statele Unite”, a scris el pe Truth Social.

Duminica trecută, Trump sugerase jurnaliștilor, la bordul Air Force One, că ar putea să se îndrepte împotriva lui Petro, la doar câteva ore după ce oficialii americani l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro și l-au adus în SUA pentru a răspunde acuzațiilor de narco-terorism.

În decembrie, Trump le spusese reporterilor că Petro „ar face bine să se trezească sau va fi următorul” în cadrul campaniei administrației împotriva traficului de droguri.

Președintele columbian a răspuns în această săptămână cu o serie de postări pe rețelele de socializare, declarând marți: „Este timpul să ne apărăm suveranitatea națională”, respingând acuzațiile că guvernul său ar sprijini traficul global de droguri.

Cu toate acestea, cei doi lideri au făcut pace într-un apel telefonic, miercuri seara. Trump a afirmat că apreciază „tonul” lui Petro și că au fost făcute aranjamente pentru o vizită la Casa Albă.

