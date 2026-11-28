Înarmat doar cu un băț, un bărbat din Bangladesh înfruntă tigrii bengalezi pentru a proteja atât animalele, cât și comunitățile locale. Abdul Goni Gazi, în vârstă de 45 de ani, susține că a contribuit la salvarea a 36 de tigri și la recuperarea trupurilor a 106 persoane ucise în atacuri. Cunoscut drept „Goni Tigrul”, bărbatul și-a dedicat viața protejării acestor animale, în ciuda pericolelor și a opoziției unor localnici, relatează The Guardian.

La vârsta de 15 ani, Abdul Goni Gazi a trecut printr-o experiență care avea să-i schimbe cursul vieții. Totul a început în timpul unei excursii la pescuit alături de fratele său, în inima regiunii Sundarbans, o întindere vastă de păduri de mangrove, râuri și insule, situată în delta formată de maree, la granița dintre Bangladesh și India.

„Ne-am dus pe malul râului să tăiem lemne pentru foc, ca să putem găti”, povestește el. „Eu stăteam acolo și țineam barca pe loc, în timp ce priveam spre mal.”

Relaxat și bine dispus, a închis ochii pentru o clipă. Însă, când i-a deschis, liniștea a dispărut brusc. „Dintr-odată, în fața mea a apărut un tigru.”

Un tigru bengalez adult îi urmărise pe cei doi frați, așteptând momentul potrivit pentru a ataca.

„Am desprins repede barca și m-am îndreptat spre mijlocul râului. Fratele meu mai mare a văzut tigrul, a sărit în apă, a înotat până în mijlocul râului și s-a urcat în barcă. Până atunci, eu leșinasem de frică.”

Astăzi, Gazi, în vârstă de 45 de ani, este cunoscut în comunitatea sa drept „Goni Tigrul” și a devenit un susținător important al conviețuirii dintre oameni și tigri. Teama pe care a simțit-o în adolescență s-a transformat treptat în fascinație.

„Tatăl meu îmi povestea despre cum îi proteja pe oameni de tigri”, spune el. „Din acele povești s-a născut pasiunea mea pentru protejarea tigrilor.”

De la recuperarea victimelor la salvarea tigrilor

La început, activitatea sa s-a concentrat asupra oamenilor atacați de tigri.

În jurul anului 2007, un tigru a ucis două persoane din orașul Satkhira, din Bangladesh, iar Gazi a însoțit o echipă a organizației de conservare Forest Tiger Response Team pentru recuperarea trupurilor victimelor. În timpul intervenției, doi membri ai echipei au fost uciși, iar un al treilea a fost grav rănit.

În ciuda pericolelor, Gazi a decis că vrea să continue această activitate. După ce a oferit sprijin neoficial unei organizații similare, numită Wild Team, i s-a propus să se alăture echipei.

Pe măsură ce atacurile tigrilor au continuat, activitatea sa a devenit un echilibru dificil între recuperarea persoanelor atacate și protejarea animalelor.

Potrivit propriilor estimări, Gazi a contribuit la salvarea a 36 de tigri și la recuperarea trupurilor a 106 victime ale atacurilor.

Indiferent dacă încearcă să determine un tigru să se întoarcă în pădure sau să abandoneze trupul unei victime, metodele sale sunt surprinzător de simple, nu presupun tehnologii sofisticate și urmăresc evitarea uciderii animalului.

„Dacă tigrul devine agresiv într-o zonă locuită, ne prefacem și noi că suntem agresivi”, explică el. „Când rage, îi răspundem la fel. Pentru că tigrul începe să creadă că noi suntem cei periculoși, pleacă din localitate sau se îndepărtează de persoana respectivă. Și astfel supraviețuiește.”

În alte situații, Gazi tranchilizează animalul și îl transportă înapoi în sălbăticie.

De-a lungul anilor, reputația sa a crescut, însă și presiunile asupra populației de tigri s-au intensificat, provocând tot mai multe conflicte cu oamenii.

În ciuda pericolelor tot mai mari și a volumului crescut de muncă, până în 2019, finanțarea organizației Wild Team se epuizase.

Prin urmare, Gazi și-a format propria echipă, alcătuită din 21 de persoane, majoritatea voluntari, pe care îi instruiește personal. „Și salvăm orice: tigri, șerpi... absolut orice.”

„M-am întors și am văzut tigrul în spatele meu”

Pericolele acestei activități rămân însă cât se poate de reale, după cum arată una dintre intervențiile povestite de Gazi, în timpul căreia a recuperat trupul unui bărbat numit Nab Dada.

Gazi și echipa sa au mers kilometri întregi prin albia unui canal aproape secat, urmărind urmele de sânge și alte semne lăsate de tigru.

Își amintește că în jur domnea o liniște stranie, întreruptă doar de trosnetul ocazional al crengilor și de zgomotele animalelor mai mici care fugeau din calea lor. În cele din urmă, au găsit trupul victimei. Exista însă o problemă: tigrul se afla încă în apropiere.

„Deși nu îl puteam vedea, îl auzeam”, povestește Gazi.

În timp ce ridica trupul victimei pe umeri, prietenul său, Shahin, l-a avertizat: „Goni, este un tigru în spatele tău.”

„M-am întors și am văzut tigrul”, își amintește Gazi. „M-am speriat foarte tare, dar am început să strig și l-am privit direct în ochi. Mi-am folosit bățul ca să-l sperii.”

Tigrul a răspuns răcnind, însă Gazi și colegii săi nu s-au retras. În cele din urmă, animalul a renunțat.

Echipa a pornit înapoi, transportând trupul victimei.

„În timp ce ne întorceam, tigrul ne-a urmărit de două sau trei ori. De fiecare dată, l-am alungat din nou și am continuat să cărăm trupul.”

Experiența de a sta față în față cu un asemenea animal este greu de descris, spune Gazi.

„Forța răgetului unui tigru și felul în care arată atunci când stai în fața lui sunt lucruri extrem de greu de suportat. Este foarte, foarte dificil să le descrii în cuvinte.”

Populația de tigri din Bangladesh este în creștere, dar amenințările persistă

Numărul tigrilor din Bangladesh a fost estimat la 106 exemplare în 2015, 114 în 2018 și 125 la recensământul din 2024.

Cu toate acestea, pierderea habitatelor naturale, braconajul și schimbările climatice continuă să reprezinte amenințări majore pentru supraviețuirea speciei.

Creșterea nivelului mării, furtunile tot mai puternice și salinitatea ridicată degradează terenurile din jurul pădurii Sundarbans.

În același timp, extinderea așezărilor și activităților umane îi împinge pe oameni tot mai adânc în habitatul tigrilor, ceea ce duce la intensificarea conflictelor dintre oameni și animale.

Pierderile de vieți omenești au făcut ca importanța ecologică a tigrilor pentru ecosistemul Sundarbans să fie greu de acceptat pentru o parte a populației.

Gazi consideră însă că activitatea sa a contribuit la schimbarea acestei mentalități.

„A fost o vreme când oamenii din zona mea își doreau să nu mai existe tigri”, spune el. „Dar eu voiam ca tigrii să supraviețuiască. Acum, când un tigru iese din Sundarbans și ajunge în satele noastre, oamenii din comunitatea mea ajută și ei la trimiterea lui înapoi în pădure, în loc să-l omoare.”

„Dacă tigrul supraviețuiește, și Sundarbans supraviețuiește”

Schimbarea atitudinii comunității nu a venit însă fără împotrivire.

„Încercând să salvez tigri, am fost insultat de multe ori și am fost chiar și bătut”, mărturisește Gazi.

În ciuda experiențelor dificile, spune că nu intenționează să renunțe la misiunea sa.

„Chiar și așa, obiectivul meu este să-i salvez. Este o muncă pe care trebuie să o fac pentru țara mea. Animalele sălbatice ne aparțin tuturor.”

Pentru Gazi, protejarea tigrilor nu înseamnă doar salvarea unei specii amenințate, ci și conservarea unui ecosistem esențial pentru regiune.

„Dacă tigrul supraviețuiește, Sundarbans supraviețuiește”, spune el. „Dacă Sundarbans supraviețuiește, oamenii din întreaga lume supraviețuiesc.”

Editor : Ș.A.