Când ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin și Zelenski. Trump: „Am început pregătirile”

Preşedintele american Donald Trump a declarat, luni, că a început pregătirile pentru o întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski. Anunțul vine după ce a avut în cursul zilei reuniuni la Washington cu omologul său ucrainean şi cu mai mulţi lideri europeni pentru a încerca să obţină progrese în direcţia păcii în Ucraina, informează agenţiile internaţionale de presă.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeţi distinşi: preşedintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, preşedintele Emmanuel Macron al Franţei, preşedintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte la Casa Albă, care s-a încheiat cu o altă întâlnire în Biroul Oval. În timpul întâlnirii, am discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, garanţii care ar urma să fie furnizate de diferite ţări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte mulţumită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„La finalul reuniunilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc care va fi stabilit ulterior, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi, plus eu însumi. Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un Război care durează de aproape patru ani. Vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff îşi coordonează activitatea cu Rusia şi Ucraina”, a mai scris Trump.

O sursă citată de Axios a declarat că se speră ca o reuniune între Putin şi Zelenski să fie organizată până la sfârşitul lunii august, transmite Reuters.

Și cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Putin a fost de acord, în timpul unei conversaţii telefonice cu Trump, să se întâlnească cu Zelenski în următoarele două săptămâni.

„Preşedintele american a vorbit cu preşedintele rus şi a convenit ca o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean să aibă loc în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz reporterilor după discuţiile de la Casa Albă.

El i-a atribuit meritul lui Donald Trump pentru că l-a convins pe preşedintele Rusiei să accepte o întâlnire cu omologul său ucrainean, scrie Reuters.

„Nu ştim dacă preşedintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”, a spus Merz, care a făcut parte din delegaţia de lideri europeni care au călătorit luni la Washington pentru a-i oferi sprijin preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„În opinia mea, ar fi de dorit - şi chiar mai mult decât atât - ca această întâlnire să ducă în sfârşit la un armistiţiu în Ucraina”, a declarat cancelarul, citat de dpa.

