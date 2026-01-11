Live TV

Când va avea loc semnarea acordului comercial Uniunea Europeană - Mercosur

Data publicării:
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf. Foto: Profimedia

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.

UE a dat vineri undă verde acordui comercial cu blocul sud-american, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Rezultat a peste 25 de ani de negocieri, acordul este considerat de susţinătorii săi esenţial pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Totuși, acordul a stârnit proteste din partea fermierilor care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.

Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, anunţase deja că acordul va fi semnat sâmbătă. 

Paraguayul deţine în prezent preşedinţia rotativă a Mercosur. 

Amintim că PSD a condamnat vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. Mai mult, Deputatul PSD Marius Budăi a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că potrivit studiilor de impact, acordul comercial ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană. 

Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului.

Citește și:

Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul UE-Mercosur. Florin Barbu: „L-am respins de acum 2 săptămâni”

Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut (Politico)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1064779352
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va duce la creșterea exporturilor. România are nevoie de piețe noi”
Bloody November in Tehran
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține”
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, fără garanţii din partea Comisiei Europene
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR cere PSD să semneze moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, șefa MAE: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum”
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Recomandările redacţiei
Depozit gaz.
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga...
Steagul UE militar
Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției...
Eugen Rădulescu
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”...
Greenland
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile...
Ultimele știri
Cel mai misterios manuscris din istorie, cu un pas mai aproape de descifrare. Experimentul care arată că nu e un limbaj fără sens
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare
Șefa Curții de Apel București, despre cele 22 de cauze în care a intervenit prescripția: „Judecătorul şi procurorul nu sunt prieteni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan...
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a răzgândit! Transferul la FCSB a picat: „Nu se pune problema!”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi...
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Impozitul auto, recalculat în 2026. Cât plătesc şoferii anul acesta
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...