Când va avea loc semnarea acordului comercial Uniunea Europeană - Mercosur

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.

UE a dat vineri undă verde acordui comercial cu blocul sud-american, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Rezultat a peste 25 de ani de negocieri, acordul este considerat de susţinătorii săi esenţial pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Totuși, acordul a stârnit proteste din partea fermierilor care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.

Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, anunţase deja că acordul va fi semnat sâmbătă.

Paraguayul deţine în prezent preşedinţia rotativă a Mercosur.

Amintim că PSD a condamnat vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. Mai mult, Deputatul PSD Marius Budăi a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că potrivit studiilor de impact, acordul comercial ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană.

Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului.

