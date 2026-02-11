Live TV

Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive

Marine Le Pen Appeal Trial Enters Final Stages
Marine Le Pen, fosta președintă a partidului Rassemblement National, participă la proces la Palais de Justice pe 10 februarie 2026, la Paris. Foto: Getty Images

Verdictul în procesul în apel al Marinei Le Pen şi al altor membri ai partidului său Rassemblement national (RN, extremă dreapta) va fi pronunţat în ziua de 7 iulie, la ora locală 13.30, a anunţat miercuri justiţia franceză.

Parchetul general a cerut intertidicția de a candida la alegeri timp de 5 ani în cazul lui Le Pen, pentru care miza este o a patra candidatură prezidenţială, mai transmite AFP preluată de Agerpres.

„Cu cât (decizia ar fi dată) mai devreme, cu atât ar fi mai bine pentru mine”, le-a declarat ea câtorva jurnalişti după audierea desfăşurată miercuri la Curtea de Apel din Paris.

Marine Le Pen a fost condamnată în primă instanţă la 2 ani de purtare a brăţării electronice şi 5 ani de ineligibilitate cu efect imediat, sancţiune care o împiedică să candideze din nou la alegerile prezidenţiale.

Liderei RN, partidului şi altor zece membri li se impută faptul că au angajat asistenţi parlamentari pentru eurodeputaţii formaţiunii, asistenţi care ar fi fost plătiţi din fonduri europene, deşi ar fi lucrat doar pentru acest partid.

Marine Le Pen a spus deja că se va hotărî cu privire la o patra candidatură imediat după anunţarea verdictului în apel, fără a aştepta o eventuală decizie a Curţii de Casaţie, cea mai înaltă jurisdicţie franceză.

Editor : Ana Petrescu

