Când va face Valeri Zalujnîi, fostul şef al armatei ucrainene, un anunț privind ambiţiile sale prezidenţiale

Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, o figură extrem de populară în Ucraina, a evitat luni o întrebare despre ambiţiile sale prezidenţiale. El a spus că subiectul nu poate fi discutat până la sfârşitul războiului cu Rusia.

„Când se va termina, când legea marţială va fi ridicată în Ucraina (...), abia atunci putem discuta despre viitorul meu personal”, a răspuns Valeri Zalujnîi, în prezent ambasador al Ucrainei la Londra, la o întrebare în timpul unei apariţii publice despre presupusele sale ambiţii prezidenţiale.

„Nu este bine să discutăm chestiuni de politică internă la nivel internaţional”, a adăugat el, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Generalul, în vârstă de 52 de ani, se afla în fruntea forţelor armate ucrainene acum patru ani, când Rusia a lansat invazia sa masivă pe 24 februarie 2022, care a fost dejucată în faţa Kievului şi urmată de o retragere spre est.

Preşedintele Volodimir Zelenski l-a demis la începutul anului 2024 pe fondul zvonurilor de rivalitate, apoi l-a numit ambasador în Regatul Unit, unul dintre principalii aliaţi ai Ucrainei împotriva Moscovei.

Un sondaj de opinie de la sfârşitul anului 2025 i-a arătat pe cei doi oficiali la egalitate în cazul unor alegeri prezidenţiale.

Zelenski, al cărui mandat a fost prelungit de legea marţială din Ucraina şi de imposibilitatea organizării de alegeri într-o ţară aflată în război, a subliniat că Ucraina va merge la vot doar după un armistiţiu cu Moscova şi primirea unor garanţii de securitate adecvate din partea partenerilor săi occidentali, în principal Statele Unite.

