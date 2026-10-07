Candidații la Premiul Nobel pentru Pace care l-ar putea învinge pe Trump anul acesta - de la papa Leon până la Mark Carney

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace din acest an urmează să fie anunțat vineri, iar cursa pare să fie complet deschisă. The Independent trece în revistă câțiva dintre potențialii candidați la premiul din acest an.

Premiul de anul trecut i-a fost acordat Mariei Corina Machado, din Venezuela, o activistă pentru democrație și pace care a încercat să înlocuiască guvernul venezuelean, în ciuda faptului că Donald Trump a exercitat presiuni asupra Comitetului Nobel din Norvegia pentru a-i acorda lui râvnitul premiu.

Machado i-a înmânat simbolic premiul lui Trump, ca „recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea tuturor”, după ce SUA l-au îndepărtat cu forța de la putere pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

O serie de personalități de seamă și organizații au fost propuse pentru premiul din 2026, dar experții avertizează că controversa de anul trecut ar putea afecta rezultatul din acest an.

„Cred că evenimentele de anul trecut legate de Premiul Nobel pentru Pace, faptul că Maria Corina Machado i l-a înmânat ulterior lui Trump, vor influența unele dintre considerentele pe care le vor lua în calcul”, a declarat Haakon Gjerloew, director interimar al Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo.

„O preocupare pe care comitetul ar putea-o avea este dacă acordarea premiului cuiva ar putea expune comitetul la presiuni din partea lui Donald Trump... Cred că comitetul va analiza dacă premiul aduce mai mult rău decât bine”, a declarat el pentru Reuters.

Anunțul urmează să fie făcut pe 9 octombrie, la ora 11:00 CEST de către Comitetul Nobel din Norvegia.

The Independent trece în revistă câțiva dintre potențialii candidați la premiul din acest an.

Donald Trump

Donald Trump a devenit vizibil mai tăcut pe această temă înaintea anunțului din acest an - și nu este greu de înțeles de ce.

Casa Albă a criticat Comitetul Nobel din Norvegia pentru că a pus „politica înaintea păcii” atunci când președintele SUA a fost ocolit pentru premiul din 2025.

În anul care a urmat, Trump a înlăturat cu forța un lider mondial din Venezuela, a declanșat un război care continuă în Orientul Mijlociu și a provocat haos în Groenlanda cu amenințări de anexare a insulei.

Capturarea lui Maduro de către SUA a urmat unor luni de atacuri asupra unor ambarcațiuni din Marea Caraibelor despre care Washingtonul a afirmat că erau implicate în traficul de droguri.

La doar două luni distanță, pe 28 februarie, SUA și Israelul au declanșat războiul cu Iranul, un conflict care se prelungește de aproape opt luni, fără ca sfârșitul să fie clar previzibil.

Cu câteva zile înainte de anunțarea câștigătorului, Trump are totuși o cotă de 12/1, potrivit casei de pariuri Ladbrokes.

Papa Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea a lansat în repetate rânduri apeluri la pace de când a fost ales pontif în luna mai a anului trecut.

În septembrie, el a îndemnat Ucraina și Rusia să reia negocierile pentru a pune capăt conflictului care se îndreaptă spre al șaselea an.

„Războiul s-a întors, chiar și în Europa: un nou măcel fără sens, care ia zilnic viețile a nenumărați civili”, le-a spus Papa liderilor europeni la Metz.

„Trebuie să dăm dovadă de curaj în negocieri și să fim dispuși să renunțăm la anumite poziții pentru binele suprem al păcii”, a adăugat el, invocând un apel similar din 1917 al Papei Benedict al XV-lea, în mijlocul carnagiului Primului Război Mondial.

Născut în Statele Unite, acesta a avut, de asemenea, confruntări de mare amploare cu Donald Trump, după ce s-a pronunțat împotriva războiului cu Iranul pe care președintele american l-a declanșat în februarie.

Casele de pariuri au stabilit cota Papei la 12/1.

Centrul de Intervenție în Situații de Urgență din Sudan

Organizația ocupă un loc fruntaș pe lista favoritelor a aproape tuturor caselor de pariuri și a fost prezentată de experți ca una dintre principalele candidate la premiu.

În urma reducerilor majore ale fondurilor alocate de USAID și a diminuării sprijinului internațional pentru operațiunile de ajutor din Sudan, rețelele de ajutor conduse de comunitate și de voluntari au furnizat servicii esențiale.

„Centrul de intervenție în situații de urgență” este o rețea vastă de inițiative civile locale care a intervenit pentru a umple golul lăsat de aceste reduceri. A apărut ca o inițiativă locală și funcționează acum în cel puțin 13 provincii din Sudan, cu 26.000 de voluntari.

Zeci de lucrători din bucătăriile caritabile au fost uciși în ultimii ani, mulți dintre ei în Khartoum, în timp ce capitala sudaneză se afla sub controlul RSF, a declarat un lucrător în februarie.

„Aceste grupuri oferă asistență umanitară esențială într-un mediu de conflict extrem de complex, cu acces limitat la resurse externe și logistică”, a declarat Gjerløw în lista sa personală pentru Premiul Nobel din 2026, adăugând că „voluntarii își desfășoară adesea activitatea în zone nesigure, confruntându-se cu amenințări de hărțuire și violență”.

Organizația caritabilă este una dintre favoritele la câștigarea premiului, cu o cotă de 3/1.

Mikola Kuleba / Save Ukraine

Activistul ucrainean pentru drepturile copiilor a fost apreciat pentru activitatea sa în cadrul mișcărilor pentru drepturile copiilor și al reformelor privind protecția copilului.

El este fondatorul și directorul executiv al Save Ukraine, o organizație caritabilă care se ocupă de reabilitarea copiilor afectați de războiul din Ucraina.

Înființată în 2014, după invazia și anexarea Crimeii de către Rusia, organizația este în prezent cea mai mare organizație umanitară dedicată salvării copiilor ucraineni răpiți și acordării de sprijin esențial familiilor afectate de război.

Până în prezent, au salvat 1.763 de copii din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor

Această organizație pentru libertatea presei apără drepturile jurnaliștilor din întreaga lume de peste 40 de ani.

Sute de jurnaliști sunt atacați, închiși sau uciși în fiecare an, dar organizația militează pentru eliberarea lor și luptă pentru dreptul acestora de a transmite știrile în siguranță și fără teama de represalii.

CPJ activează la nivel mondial, concentrându-se pe reducerea numărului de jurnaliști aflați în închisoare și pe combaterea cenzurii.

Iulia Navalnaia

Văduva regretatului lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a devenit ea însăși o critică vocală a guvernului.

După moartea soțului său într-o colonie penală din Arctica în 2024, ea a preluat lupta acestuia pentru democrație, justiție și statul de drept în Rusia și a fost numită printre favoriții la un premiu pentru pace.

Anul trecut, ea a vorbit deschis despre moartea soțului său și a acuzat statul rus că i-a planificat asasinarea. Moscova a negat că l-ar fi ucis pe Navalnîi.

De atunci, ea a vorbit public despre starea politicii și a libertății în Rusia și a publicat videoclipuri despre votul inteligent în cadrul alegerilor pentru Duma din septembrie.

Casele de pariuri îi acordă în prezent o cotă de 15/2 pentru a câștiga.

Medici fără Frontiere

Organizația Medici fără Frontiere, cunoscută și sub denumirea sa franceză Médecins Sans Frontières, a desfășurat activități în peste 70 de țări în 2026.

Anul trecut, organizația a declarat că a internat peste 1,7 milioane de persoane în spitalele sale și a efectuat peste 17 milioane de consultații, multe dintre acestea în zone de război activ și în locuri devastate de dezastre naturale.

MSF a câștigat anterior Premiul Nobel pentru Pace în 1999 pentru activitatea sa de pionierat pe mai multe continente.

În prezent, cota organizației este de 4/1.

Vanessa Nakate

Vanessa Nakate este o activistă pentru climă în vârstă de 29 de ani din Uganda, în Africa de Est. Ea a devenit faimoasă la nivel internațional în 2019 datorită grevei sale solitare pentru climă.

La acea vreme, ea a inițiat proiectul „Vash Green Schools” pentru a aduce energie solară în școlile din Africa, instalând sisteme solare în zeci de școli și ajutând aproximativ 16.000 de copii.

Nakate este astăzi ambasador al UNICEF și își continuă activitatea de sensibilizare cu privire la criza climatică și impactul disproporționat al acesteia asupra Africii. Cota sa actuală este de 19/10.

Mark Carney

Mark Carney a devenit prim-ministru al Canadei anul trecut, într-un moment de criză a relațiilor cu Statele Unite.

Prim-ministrul a rămas stoic în fața sancțiunilor comerciale severe impuse de SUA și a căutat să strângă legăturile cu Europa, câștigându-și reputația de a-i ține piept lui Trump.

Prestigiul lui Carney pe scena internațională a crescut în ianuarie anul acesta, la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, unde a declarat că vechea ordine internațională nu se va mai întoarce și a îndemnat puterile medii să colaboreze, în loc să aștepte restabilirea acesteia.

Discursul său a avut loc în contextul în care liderii europeni se confruntau cu presiunile lui Trump de a achiziționa Groenlanda și cu amenințările cu tarife vamale.

La sfârșitul lunii septembrie, el a devenit pentru scurt timp favoritul pe piața de predicții americană Kalshi, când traderii i-au acordat o probabilitate de 14%. Ulterior, cotele sale au scăzut.

„Trump va fi nemulțumit indiferent cine va primi Premiul Nobel”, a declarat Nelson Wiseman, profesor emerit la Universitatea din Toronto, pentru Associated Press. „Dacă Carney l-ar primi, relațiile cu Canada ar deveni și mai tensionate decât sunt în prezent.”

Editor : M.C