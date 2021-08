Cântărețul Bob Dylan este acuzat că a abuzat sexual o femeie în 1965

Cântărețul și compozitorul american Bob Dylan a fost dat în judecată de o femeie care susține că acesta a abuzat-o sexual în 1965, pe când ea avea vârsta de 12 ani, informează BBC.

Femeia, identificată cu inițialele J.C., spune că Dylan "s-a folosit de statutul său de muzician pentru a-i oferi droguri și alcool, apoi a abuzat-o sexual de mai multe ori". Potrivit acesteia, abuzurile au avut în apartamentul lui Bob Dylan de la Hotelul Chelsea din New York.

Purtătorul de cuvânt al lui Bob Dylan a spus că "acuzațiile femeii în vârstă de 56 de ani nu sunt adevărate și că vor fi combătute".

Procesul a fost intentat vinerea trecută la Curtea Supremă din New York, sub Child Victims Act. Acestă lege are ca scop să le permită celor abuzați sexual în copilărie să obțină dreptate împotriva agresorului lor chiar dacă presupusa infracțiune s-a prescris.

J.C. susține că Bob Dylan, acum în vârstă de 80 de ani, i-a provocat "traume psihologice și emoționale". Daunele solicitate de femeie nu sunt cunoscute.

Bob Dylan, născut cu numele Robert Allen Zimmerman, a vândut peste 125 de milioane de albume la nivel mondial pe durata carierei sale de peste șase decenii. În 2016, Dylan a primit premiul Nobel pentru Literatură, devenind primul compozitor din istorie recompensat cu această distincție.

