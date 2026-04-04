Capcanele puse de Viktor Orban în instituțiile-cheie din Ungaria pentru a-i împiedica pe oponenții săi să guverneze țara

Chiar dacă liderul opoziției, Peter Magyar, câștigă alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, el se va confrunta cu un „câmp minat” complex, atât pe plan juridic, cât și politic, creat principalul său rival, actualul premier Viktor Orban, care și-a pus oameni apropiați în funcții-cheie, arată o analiză a Politico.

Orban, aliatul Kremlinului, și-a asigurat un control strict asupra instituțiilor publice esențiale în cei 16 ani de putere, ceea ce înseamnă că loialiștii săi vor avea în continuare funcții decisive pentru a zădărnici planurile bugetare ale lui Magyar și pentru a anula proiecte legislative prin intermediul curții constituționale, și ea politizată.

Pentru Magyar, provocarea va fi găsirea unei modalități de a reuși să guverneze țara și de a nu fi manipulat să organizeze alegeri anticipate, într-un sistem conceput să-l facă să eșueze.

Pe lângă influența continuă a lui Orban asupra bugetelor, multe aspecte-cheie ale vieții publice - inclusiv „legile cardinale” care guvernează sistemul judiciar, mass-media, sistemul electoral, finanțele publice, politica familială și biserica - pot fi schimbate doar dacă Magyar și partidul său Tisza pot obține o super-majoritate de două treimi din Parlament, ceea ce e puțin probabil.

Guvernul lui Orban și partidul de guvernământ Fidesz pariază că Tisza - un partid tânăr care se bucură de sprijin din întreg spectrul politic - va eșua din cauza lipsei de experiență și nu va putea conduce țara.

„Pentru ca Tisza să poată guverna, ar trebui să aibă un fel de viziune coerentă pentru țară și ar avea nevoie de ceva care să semene cu o comunitate politică coerentă în spatele lor. Există o singură problemă care îi unește, vor să ne dea afară de la putere”, a declarat ministrul ungar pentru afaceri europene, Janos Boka, pentru Politico.

„Acest lucru ar putea fi sau nu suficient pentru a ne înlătura efectiv de la putere, dar cu siguranță nu este suficient pentru a guverna țara”, a adăugat el.

Magyar se pregătește pentru un început dificil dacă va câștiga alegerile, deoarece sondajele sugerează că ar putea obține doar o majoritate simplă. De asemenea, va trebui să se confrunte cu ostilitatea loialiștilor Fidesz care dețin funcții importante în administrație, deoarece și aceștia pot fi înlăturați doar dacă două treimi dintre parlamentari votează pentru a-i demite.

„Cu siguranță va fi o luptă dificilă și sunt destul de sigură că Orban nu-i va ușura viața succesorului său dacă pierde”, a spus Katalin Cseh, fostă europarlamentară liberală și actuală parlamentară al opoziției.

„Distrugerea democrației și a instituțiilor este mult mai ușoară decât reconstrucția”, a adăugat ea.

Fonduri blocate și promisiuni costisitoare

Prima provocare a lui Magyar va fi elaborarea unui buget capabil să finanțeze promisiunile costisitoare din campanie, care includ creșterea cheltuielilor publice, cum ar fi cele pentru sănătate, după ani de investiții insuficiente.

Problema este că Fidesz a epuizat vistieria, atingând 50% din obiectivul de deficit pentru întregul an 2026 până în februarie, după ce a implementat subvenții masive înainte de alegeri pentru a câștiga sprijin electoral.

Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, Orban îi poate face viața și mai grea prin intermediul uneia dintre cele mai letale capcane ale sale: consiliul bugetar. Organismul este format din trei oameni loiali Fidesz, numiți recent pentru mandate între 6 și 12 ani, care pot respinge bugetul.

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, care este apropiat de Fidesz și care va fi în funcție până în 2029, poate convoca alegeri anticipate dacă guvernul nu poate adopta un buget. Consiliul bugetar și președintele pot fi demiși doar cu o majoritate parlamentară de două treimi.

Magyar se va confrunta cu probleme similare în încercarea de a debloca 18 miliarde de euro din fondurile UE înghețate, deoarece va trebui să adopte reformele cerute de Bruxelles înainte de termenul limită din august.

În campania electorală, Magyar a părut încrezător că va putea accesa cel puțin o parte din aceste fonduri înghețate demonstrând că face eforturi anticorupție credibile.

„Totuși, nu ar putea schimba legile care necesită o majoritate calificată, iar succesul său ar depinde parțial de abilitățile sale de negociere, în mare parte neverificate, și o oarecare flexibilitate din partea UE”, a declarat Orsolya Raczova de la firma de consultanță Eurasia Group.

„Supermajoritatea” din Parlament

Necesitatea unei majorități de două treimi pentru multe dintre aceste schimbări cruciale se transformă în cel mai mare obstacol în calea succesului oricărui nou guvern.

Introducerea „legilor cardinale” privind orice, de la sistemul judiciar la mass-media, a fost o caracteristică cheie a revizuirii constituționale din 2011 a lui Orban, care a fost adoptată în doar nouă zile - asigurându-se că multe politici de bază ar fi extrem de dificil de schimbat pentru orice viitor guvern.

Comisia de la Veneția, compusă din experți independenți în drept constituțional, și-a exprimat îngrijorarea la momentul respectiv, semnalând pragul de două treimi pentru amendamente ca fiind excesiv, în special pentru „chestiuni care ar trebui lăsate în seama procesului politic obișnuit”. Comisia a dezaprobat, de asemenea, puterile excesive acordate consiliului bugetar și „impactul acestuia asupra funcționării democrației”.

Fidesz a ocupat și alte funcții importante cu susținători loiali, inclusiv cele ale procurorului de stat, avocatului poporului și autorităților din domeniul mass-media. Toate acestea sunt „foarte importante și, în acest moment, sunt vizate și ar putea prezenta un potențial de a bloca un guvern non-Fidesz”, a spus Miklos Ligeti, director juridic la Transparency International Ungaria.

Fidesz a integrat, de asemenea, avantaje structurale în concentrarea proprietății mass-media. În 2018, a creat Fundația Central-Europeană pentru Presă și Media (KESMA), în care aliații de afaceri ai lui Orban au ajutat la integrarea a sute de instituții locale, regionale și naționale care difuzează acum narațiunea Fidesz. Orice încercare de a inversa acest lucru va necesita o majoritate parlamentară de două treimi.

Curtea Constituțională este un exemplu excelent al modului în care Orban poate îngreuna viața lui Magyar, deoarece Fidesz i-a numit pe toți cei 15 judecători ai săi, inclusiv un fost ministru al apărării din Fidesz. Curia, instanța supremă a Ungariei, este condusă de Andras Varga, care a fost numit de parlamentul controlat de Fidesz.

Orice lege pe care un nou guvern va încerca să o adopte ar putea intra în conflict cu instanțele superioare.

„Din cauza parțialității Curții Supreme - sau cel puțin a președintelui acesteia - și a curții constituționale, aceasta va fi o bătălie foarte dificilă pentru Tisza”, a spus Adrienn Laczo, o fostă judecătoare care a demisionat în noiembrie 2024 în semn de protest față de lipsa de independență a sistemului judiciar.

Puterile președintelui

În plus, parlamentarii lui Orban au consolidat în decembrie puterea de veto a președintelui Sulyok, care a fost numit în 2024 pentru un mandat de cinci ani.

„Orbán a planificat scenariul cel mai negativ pentru cazul în care va fi învins”, a declarat Kim Lane Scheppele, profesor de drept constituțional și alegeri la Universitatea Princeton. Ea a subliniat că amendamentul la constituție adoptat în decembrie „ar face aproape imposibilă demiterea sau înlăturarea președintelui de către un nou parlament”.

Președintele poate obstrucționa legislația prin trimiterea acesteia înapoi în parlament sau prin trimiterea ei la curtea constituțională, care o poate considera neconstituțională, putând să distrugă orice eforturi de reformă ale lui Tisza.

Scheppele a făcut o comparație cu problemele cu care se confruntă prim-ministrul Donald Tusk în Polonia, în ceea ce privește eforturile sale de a promova reformele în fața dreptului de veto a președintelui, Karol Nawrocki, care se aliniază cu partidul naționalist conservator Lege și Justiție.

Orban ar fi o amenințare și din opoziție

Și din opoziție, Orban îi poate face viața foarte dificilă lui Tisza și în ceea ce privește politica de zi cu zi.

Zsuzsanna Szelenyi, o fostă parlamentară Fidesz, care a părăsit partidul când Orbán și-a schimbat ideologia de la liberalism la conservatorism național în anii 1990, a declarat că Orban și Fidesz au un palmares solid ca luptători ai opoziției.

Szelenyi a amintit ce s-a întâmplat în 2006, cele mai recente alegeri parlamentare din Ungaria care nu au fost câștigate de Fidesz. Orban și-a acceptat inițial înfrângerea în fața Partidului Socialist Maghiar, dar în câteva luni lucrurile s-au schimbat după ce maghiarii au fost indignați de un discurs privat al liderului socialist Ferenc Gyurcsany, publicat pe internet. În discurs, Gyurcsany a recunoscut că a mințit cu nerușinare pentru a câștiga alegerile, negând că va introduce măsuri de austeritate.

„Între 2006 și 2010, Fidesz a scos politica în stradă și a hărțuit guvernul cu tactici extrem de obstrucționiste în parlament”, a declarat Szelenyi, iar Orban ar putea fi tentat să repete acest scenariu.

„Orban va avea o mulțime de instrumente procedurale pe care le poate folosi pentru a întârzia chiar și formarea unui nou guvern”, a spus ea.

Potologul Gabor Toka este de aceeași părere: „Dacă opoziția câștigă, îmi pot imagina tot felul de scenarii neplăcute.”

