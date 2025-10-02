Căpitanul petrolierului Boracay din „flota fantomă” a Rusiei va fi judecat în Franța

Căpitanul petrolierului care naviga în apropierea Danemarcei în timpul incursiunilor cu drone a fost arestat și va fi judecat în Franța. El este interogat pentru încălcări ale legislației maritime, inclusiv pentru nerespectarea ordinelor poliției, relatează Financial Times și Euronews.

Conform procurorului Stephane Kellenberger, căpitanul, care ar fi de naționalitate chineză, a fost citat să se prezinte la proces în orașul portuar Brest, din vestul țării, pe 23 februarie. El riscă până la un an de închisoare și o amendă de 150.000 de euro pentru că nu a putut justifica „naționalitatea navei”.

Premierul francez Sebastien Lecornu a susținut că nava face parte din „flota fantomă” a Rusiei, pe care Moscova a utilizat-o pentru a ocoli sancțiunile occidentale.

„Mulțumim comando-urilor noastre navale și echipajelor care au intervenit... pentru a urca la bordul unui petrolier din flota fantomă rusă, ancorat în prezent în largul Saint-Nazaire, în cadrul unei anchete”, a transmis Lecornu într-o postare pe X. El a spus că două persoane au fost reținute.

Nava a fost urmărită în largul coastelor Danemarcei săptămâna trecută, cam în același timp în care au fost observate drone în spațiul aerian danez în apropierea unor obiective militare, ceea ce a dus la întreruperi în traficul aerian.

Autoritățile daneze și franceze nu au vrut să spună dacă nava avea legătură cu incidentele cu drone, dar liderii europeni au subliniat în ultimele zile cât de importante sunt măsurile împotriva flotei ascunse, ca parte a eforturilor de a întări apărarea împotriva războiului hibrid.

„Este foarte important să ne concentrăm asupra flotei fantomă, trebuie să intensificăm acest demers, în special în lumina evenimentelor din ultimele zile”, a spus joi premierul britanic Sir Keir Starmer în cadrul unei mese rotunde cu președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri la Copenhaga, care a făcut referire la provocările Rusiei.

Potrivit unei declarații a procurorilor francezi, căpitanul și un alt membru al echipajului sunt interogați în legătură cu posibile încălcări ale legislației maritime, printre care neidentificarea naționalității navei și refuzul de a se conforma ordinelor poliției.

Petrolierul de 244 de metri lungime și-a schimbat în repetate rânduri numele și navighează în prezent sub pavilionul Beninului, potrivit serviciului de urmărire a navelor MarineTraffic. Cunoscut în prezent drept Pushpa sau Boracay, nava figurează pe lista sancțiunilor britanice și ale Uniunii Europene împotriva Rusiei.

Baaj Shipping, care figurează ca proprietar și administrator al navei Pushpa în baza de date Equasis a UE, nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Nava a fost localizată săptămâna trecută navigând spre vest, în largul coastelor Danemarcei. Conform site-ului MarineTraffic, nava a plecat pe 20 septembrie dintr-un port rusesc situat în apropierea orașului Sankt Petersburg, a continuat să navigheze spre vest, în largul coastelor Danemarcei, și se află în largul coastelor Franței de duminică.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu a dorit să se pronunțe miercuri cu privire la eventuala legătură între navă și incursiunile dronelor în Danemarca, afirmând doar că intervenția autorităților franceze a fost „un lucru bun”, având în vedere că „echipajul a comis unele fapte foarte grave”.

Joi, în cadrul discuției cu Starmer, Macron a afirmat că este „extrem de important să creștem presiunea asupra acestei flote fantomă... prin coordonarea răspunsului nostru”.

Oficialii danezi au transmis că nu știu cine se află în spatele celor cel puțin patru nopți de apariții ale dronelor la aeroporturi și instalații militare săptămâna trecută, ci doar că aparatele de zbor „mari” fără pilot au fost lansate de un „actor profesionist”.

Principala teorie în rândul specialiștilor și al oficialilor europeni este că cel puțin unele dintre drone ar fi putut fi lansate de pe o navă. Aceștia au suspiciuni similare cu privire la o serie de observații ale unor drone în această vară deasupra infrastructurii critice din nordul Germaniei.

