Căpitanul unei nave din „flota fantomă” a Rusiei, reținut în Suedia

Un tribunal din Suedia a ordonat reținerea căpitanului rus al unei nave suspectate că naviga sub pavilion fals, ca parte a așa-numitei „flote fantomă” a Moscovei, scrie BBC.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a apărut în fața instanței la Ystad după ce a fost arestat vineri de Autoritatea Suedeză de Urmărire Penală, fiind suspectat că a folosit documente falsificate.

Membrii gărzii de coastă au urcat la bordul navei Sea Owl One în apele suedeze, unde aceasta naviga sub pavilionul Comorelor, despre care autoritățile suspectau că ar putea fi fals. Petrolierul, lung de 228 m (748 ft), se află pe lista navelor sancționate de Uniunea Europeană.

Moscova s-a bazat pe o rețea de petroliere cu proprietari sau asigurări obscure pentru a evita sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol.

Potrivit gărzii de coastă suedeze, Sea Owl One se deplasa din Santos, Brazilia, către Primorsk, pe coasta baltică a Rusiei, când a fost interceptată. Nava este cunoscută că a transportat petrol între Rusia și Brazilia în ultimii ani.

Autoritatea Suedeză de Urmărire Penală a confirmat pentru BBC că căpitanul, în vârstă de 55 de ani, a fost reținut. O purtătoare de cuvânt nu a putut preciza exact cât timp va rămâne în custodie, dar a spus că, de regulă, perioada este de aproximativ 14 zile.

Procurorii declaraseră anterior că intenționează să îl interogheze suplimentar.

Suspiciuni privind documentele navei

Garda de coastă a urcat la bordul petrolierului joi seara, când acesta se afla la sud de Trelleborg, în extremitatea sudică a Suediei.

Agenția a declarat că a intervenit deoarece suspecta că nava nu figura în registrul naval al Comorelor, o națiune insulară africană, ceea ce ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional.

Suspiciunile ofițerilor au crescut atunci când căpitanul le-a prezentat documente care păreau să nu fie autentice.

Ambasada Rusiei în Suedia a declarat că 10 dintre cei 24 de marinari aflați la bordul Sea Owl One, inclusiv căpitanul, sunt ruși, iar restul provin din Indonezia.

Reprezentanții ambasadei au afirmat sâmbătă că monitorizează îndeaproape situația. BBC a solicitat un comentariu suplimentar.

Al doilea caz într-o săptămână

Este a doua oară într-o săptămână când autoritățile suedeze confiscă o navă suspectată că face parte din „flota fantomă” a Rusiei.

Pe 6 martie, garda de coastă a preluat controlul asupra navei de marfă Caffa, sub pavilion guineean, care naviga din Casablanca (Maroc) spre Sankt Petersburg, în condiții similare de suspiciune.

Nava era suspectată că transporta cereale ucrainene furate și se află în prezent ancorată în largul coastei Trelleborg.

Alte sechestrări în Europa

Franța a confiscat, de asemenea, mai multe petroliere considerate parte a flotei fantomă a Rusiei, inclusiv Grinch în Marea Mediterană în ianuarie și Boracay în Oceanul Atlantic în octombrie.

Context: sancțiunile asupra petrolului rusesc

Sancțiunile occidentale vizează exporturile de petrol ale Rusiei încă din 2022, după lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei — o sursă majoră de venit folosită pentru finanțarea războiului.

Pe lângă ocolirea sancțiunilor prin transportul petrolului rusesc în străinătate, „flota fantomă” a Moscovei a fost acuzată și de „spoofing” (falsificarea datelor de localizare), sabotarea cablurilor submarine și lansarea de drone.

