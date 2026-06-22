Poliţia australiană a confiscat 2,7 tone de cocaină, ascunse în buncăre subterane în vestul oraşului Sydney, cea mai mare captură de acest gen realizată vreodată în Australia, au anunţat luni autorităţile.

Poliţia federală australiană a declarat că ofiţerii au găsit cocaina vineri, în timpul unei percheziţii realizate la o proprietate în localitatea Londonderry, situată la circa 60 de kilometri nord-vest de centrul oraşului Sydney, relatează dpa preluată de Agerpres.

Drogurile au fost descoperite în recipiente de plastic îngropate în buncăre subterane, ascunse sub podele false în trei containere maritime, a declarat poliţia.

Drogurile au o valoare estimată pe piaţa neagră de circa 816 milioane de dolari australieni (571 milioane de dolari americani), a mai spus poliţia.

Această fotografie de tip „handout”, realizată de Poliția Federală Australiană pe 20 iunie 2026, arată cocaină confiscată în Sydney. Foto: Profimedia Images

Doi bărbaţi, în vârstă de 21 şi 25 de ani, care ar fi încercat să fugă de poliţişti, au fost arestaţi la faţa locului. Ei sunt acuzaţi de deţinerea unei cantităţi comerciale de droguri importate ilegal, infracţiune pedepsită cu închisoarea pe viaţă.

„Poliţia susţine că drogurile confiscate la Londonderry au fost introduse în Australia prin localitatea Midge Point, în North Queensland, şi transportate la Sydney la cererea unui grup de crimă organizată din acest oraş”, a declarat poliţia australiană într-un comunicat, adăugând că investigaţiile privind grupul continuă.

Această fotografie de tip „handout”, realizată de Poliția Federală Australiană pe 20 iunie 2026, arată cocaină confiscată în Sydney. Foto: Profimedia Images

Autorităţile au afirmat că o anchetă mai amplă a dus anterior la confiscarea a 178 de kilograme de cocaină şi a 142 de kilograme de metamfetamină, ceea ce aduce cantitatea totală de droguri confiscate la peste trei tone.

Captura record are loc după publicarea unui raport în aprilie privind prezenţa drogurilor în apa reziduală, potrivit căruia consumul de cocaină în Australia a atins un nivel record estimat la 7,98 tone între august 2024 şi august 2025, în creştere cu 17% faţă de anul precedent.

Editor : Ana Petrescu