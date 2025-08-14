Care este marea miză a lui Trump la summitul din Alaska. Ce vrea să obțină de la Putin

Preşedintele american Donald Trump ar putea să pună presiune asupra omologului rus, Vladimir Putin, pentru a obţine un angajament de încetare a focului necondiţionată în Ucraina ca prim gest de bunăvoinţă care să ducă la pace, scrie presa americană, potrivit agenției EFE, preluată de Agerpres.

Mai multe mass-media americane relatează că Donald Trump ar fi înclinat să încerce să obţină un angajament de încetare a focului ca marea realizare a summitului cu Vladimir Putin, care va avea loc vineri la o bază militară din apropiere de Anchorage, în Alaska.

Ziarul The New York Post, care citează surse de la Casa Albă, arată că, potrivit consilierilor preşedintelui Donald Trump, ar fi considerat un succes obţinerea unui angajament de încetare a focului din partea preşedintelui Putin înaintea unor discuţii de pace la care să participe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Conform participanţilor la întâlnirea pe care preşedintele SUA a avut-o miercuri cu lideri europeni şi cu preşedintele Ucrainei, Donald Trump a sugerat că prioritatea sa principală în întâlnirea de la Anchorage va fi obţinerea unei încetări necondiţionate a focului în Ucraina.

„Acesta este un moment care îi poate defini moştenirea. Dacă Trump rămâne ferm şi insistă asupra unei încetări a focului înainte de a exista discuţii (de pace), insistă ca în discuţii să se includă partenerii europeni şi ca discuţiile să conţină garanţii de securitate, poate obţine ceva care să îi aducă Premiul Nobel pentru Pace”, a estimat joi senatorul democrat Richard Blumenthal.

Donald Trump l-a avertizat miercuri pe Vladimir Putin că Rusia riscă să se confruntă cu „consecinţe foarte grave” dacă nu se ajunge la o încetare a focului, deşi a asigurat că principalul său obiectiv în cadrul aşteptatei întâlniri este să îl asculte pe preşedintele Rusiei şi să vadă ce progrese pot fi realizate în întâlniri ulterioare.

Joi, preşedintele Rusiei a declarat că apreciază eforturile „energice” şi „sincere” ale liderului american de a pune capăt războiului din Ucraina şi a considerat că la summitul din Alaska s-ar putea discuta un acord privind „controlul armelor strategice” nucleare.

