Live TV

Care este marea miză a lui Trump la summitul din Alaska. Ce vrea să obțină de la Putin

Data publicării:
d trump arata cu degeteul, conferibta de presa
Donald Trump susține că a oprit mai multe războaie de când a ajuns președinte. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump ar putea să pună presiune asupra omologului rus, Vladimir Putin, pentru a obţine un angajament de încetare a focului necondiţionată în Ucraina ca prim gest de bunăvoinţă care să ducă la pace, scrie presa americană, potrivit agenției EFE, preluată de Agerpres.

Mai multe mass-media americane relatează că Donald Trump ar fi înclinat să încerce să obţină un angajament de încetare a focului ca marea realizare a summitului cu Vladimir Putin, care va avea loc vineri la o bază militară din apropiere de Anchorage, în Alaska.

Ziarul The New York Post, care citează surse de la Casa Albă, arată că, potrivit consilierilor preşedintelui Donald Trump, ar fi considerat un succes obţinerea unui angajament de încetare a focului din partea preşedintelui Putin înaintea unor discuţii de pace la care să participe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Conform participanţilor la întâlnirea pe care preşedintele SUA a avut-o miercuri cu lideri europeni şi cu preşedintele Ucrainei, Donald Trump a sugerat că prioritatea sa principală în întâlnirea de la Anchorage va fi obţinerea unei încetări necondiţionate a focului în Ucraina.

„Acesta este un moment care îi poate defini moştenirea. Dacă Trump rămâne ferm şi insistă asupra unei încetări a focului înainte de a exista discuţii (de pace), insistă ca în discuţii să se includă partenerii europeni şi ca discuţiile să conţină garanţii de securitate, poate obţine ceva care să îi aducă Premiul Nobel pentru Pace”, a estimat joi senatorul democrat Richard Blumenthal.

Donald Trump l-a avertizat miercuri pe Vladimir Putin că Rusia riscă să se confruntă cu „consecinţe foarte grave” dacă nu se ajunge la o încetare a focului, deşi a asigurat că principalul său obiectiv în cadrul aşteptatei întâlniri este să îl asculte pe preşedintele Rusiei şi să vadă ce progrese pot fi realizate în întâlniri ulterioare.

Joi, preşedintele Rusiei a declarat că apreciază eforturile „energice” şi „sincere” ale liderului american de a pune capăt războiului din Ucraina şi a considerat că la summitul din Alaska s-ar putea discuta un acord privind „controlul armelor strategice” nucleare.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
1
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
2
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
3
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un...
Premierul Ilie Bolojan.
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Un edil PSD amenință...
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
De când ar putea fi deblocat programul Rabla 2025. Pentru ce...
BUCURESTI - PARLAMENT - CONGRES PNL - 10 APR 2022
Un primar PNL amenință că „se va lupta cu Bolojan” pe tema...
Ultimele știri
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
China introduce un nou tip de viză pentru tinerii profesionişti din domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Când intră în vigoare măsura
Anchetă de amploare în Argentina. 87 de pacienţi au murit în spitale, după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati ucraineni eliberati de rusia
Schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, înainte de summitul Trump - Putin
Donald Trump și Jens Stoltenberg
Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, acum ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump este  îngrijorat că prezența lui Zelenski în preajma summitului din Alaska cu Putin ar putea compromite negocierile (WSJ)
Donald Trump arată cu degetul
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei. Ce le-a spus președintele SUA liderilor europeni
donald trump vladimir putin
Anunțul Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump: conversație tete-a-tete de la ora 22:30, apoi conferință de presă comună
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
Imagini șocante cu vedeta care a albit peste noapte în lupta pentru custodia copilului: 'Karma vine, nu-ți...
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe...
Adevărul
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
S-a convins: ”El va fi Balonul de Aur”
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Newsweek
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Andreea Bostănică se pregătește să se mute în casa visurilor sale