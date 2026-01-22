Care este nivelul de aprobare al americanilor față de politicile lui Donald Trump. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Președintele Donald Trump va începe în curând să cutreiere țara cu discursuri săptămânale în lunile care precedă luna noiembrie. Scopul: „alegerile de la jumătatea mandatului”. Misiunea sa nu va fi una ușoară, comentează Politico, uitându-se la cel mai recent sondaj New York Times/Siena.

Alegerile intermediare sunt alegeri generale organizate în Statele Unite la fiecare patru ani, exact la jumătatea mandatului prezidențial de patru ani. Deși președinția nu este supusă votului, aceste alegeri determină care partid politic controlează Congresul, ceea ce are un impact semnificativ asupra capacității președintelui de a adopta legi și de a-și pune în aplicare agenda.

Sondaj

Alegătorii independenți sunt nemulțumiți de conducerea președintelui Donald Trump la un an de la începutul celui de-al doilea mandat, în timp ce Partidul Republican încearcă să câștige voturile acestui bloc electoral crucial înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Doar 34% dintre alegătorii independenți, într-un sondaj New York Times/Siena publicat joi, au declarat că aprobă performanța președintelui. 52% dintre independenți au declarat pentru Times că consideră că țara se află într-o situație mai proastă decât anul trecut, înainte ca Trump să preia funcția, în timp ce 24% au declarat că acum se află într-o situație mai bună.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care președintele se pregătește să facă turul țării în lunile premergătoare lunii noiembrie, începând cu un discurs despre economie și energie în Iowa săptămâna viitoare.

Sondajul sugerează însă că Trump și republicanii naționali ar putea avea un drum dificil de parcurs, întrucât încearcă să mențină controlul asupra Congresului într-un context electoral care ar putea favoriza democrații în toamnă.

În sondaj, Trump a înregistrat un deficit de peste 10 puncte în ceea ce privește probleme precum Venezuela (41% față de 53%), economia (40% față de 58%) și gestionarea guvernului federal (42% față de 56%).

Nivelul de aprobare al alegătorilor față de politicile președintelui în materie de imigrație, care au contribuit la succesul campaniei sale din 2024 pentru Casa Albă, ridică, de asemenea, semne de întrebare. Doar 40% dintre alegători aprobă agenda sa în materie de imigrație, iar 58% dintre alegători își exprimă dezaprobarea.

Independenții au criticat agenda președintelui în materie de deportare. 71% dintre alegătorii independenți au declarat că ICE a mers prea departe în eforturile sale de aplicare a legii în întreaga țară.

Trump a declarat anterior că, în opinia sa, cheia pentru consolidarea traiectoriei politice a partidului său constă în convingerea electoratului că republicanii curăță economia afectată de fostul președinte Joe Biden.

Sondajul New York Times/Siena a fost realizat prin interviuri live sau mesaje text în perioada 12-17 ianuarie, pe un eșantion aleatoriu de 1.625 de adulți. Marja de eroare a sondajului este de plus sau minus 2,8 puncte procentuale.

Editor : Sebastian Eduard