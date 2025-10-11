Care este starea de sănătate a lui Joe Biden, la cinci luni după diagnosticul de cancer. Ce tratament urmează fostul președinte

Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului preşedinte, informează Reuters.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiaţii şi un tratament hormonal”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Biden, care împlineşte 83 de ani luna viitoare, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de „chirurgie Mohs” pentru a îndepărta celule canceroase de pe piele.

Fostul preşedinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.

Echipa sa a declarat că boala este agresivă, dar sensibilă la hormoni, ceea ce înseamnă că este probabil să răspundă la tratament.

Editor : C.S.