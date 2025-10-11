Care este starea de sănătate a lui Joe Biden, la cinci luni după diagnosticul de cancer. Ce tratament urmează fostul președinte Data publicării: 11.10.2025 19:20 Joe Biden. Sursa foto: REUTERS/Kamil Krzaczynski Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului preşedinte, informează Reuters. „Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiaţii şi un tratament hormonal”, a declarat purtătorul de cuvânt.Biden, care împlineşte 83 de ani luna viitoare, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de „chirurgie Mohs” pentru a îndepărta celule canceroase de pe piele.Fostul preşedinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.Echipa sa a declarat că boala este agresivă, dar sensibilă la hormoni, ceea ce înseamnă că este probabil să răspundă la tratament. Editor : C.S. Etichete: cancer joe biden radioterapie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de... 2 Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum... 3 Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce... 4 Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la... 5 „Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...