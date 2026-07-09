Care sunt cele două mari operațiuni pe care Rusia le-ar putea lansa de pe teritoriul Belarusului. Lukașenko, presat de Kiev și Moscova

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko se află sub o presiune tot mai mare din partea celor două țări vecine aflate la război și face toate eforturile să nu-l supere pe aliatul său cel mai apropiat, liderul rus Vladimir Putin, dar nici să nu îl provoace pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care a amenințat că va ataca activele militare și de securitate ale Rusiei de pe teritoriul Belarusului.

Lukașenko, dictatorul care a condus mica țară ex-sovietică încă din 1994, întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari în încercarea de a nu se lăsa atras prea mult în războiul Rusiei contra Ucrainei, după ce, în 2022, Putin a folosit Belarusul pentru a invada Ucraina din nord.

După ce Zelenski i-a dat un ultimatum lui Lukașenko privind eliminarea echipamentelor rusești de pe teritoriul Belarusului, autoritățile de la Minsk au dezactivat stațiile de releu folosite de Rusia pentru a ataca Ucraina cu drone.

Două zile mai târziu, Lukașenko a zburat în Rusia pentru o întâlnire cu Putin la palatul său de la Valdai, acolo unde liderul rus primește foarte rar oaspeți din țări străine.

Întâlnirea a fost neobișnuit de discretă, fără accesul presei și fără nicio declarație oficială. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ulterior că a fost o „interacțiune informală”.

După ce Zelenski i-a dat un ultimatum lui Lukașenko privind eliminarea echipamentelor rusești de pe teritoriul Belarusului, autoritățile de la Minsk au dezactivat stațiile de releu folosite de Rusia pentru a ataca Ucraina cu drone. Foto: Profimedia Images

Belarus este foarte dependentă de Rusia atât economic, cât și în domeniul securității, dar Lukașenko încearcă să păstreze o relație cât mai bună și cu Occidentul, pentru a limita impactul sancțiunilor și pentru a-și asigura supraviețuirea politică pe plan intern, scrie Washington Post.

În ciuda faptului că Rusia s-a folosit de teritoriul Belarusului pentru a-și lansa invazia contra Ucrainei, Kievul a menținut relațiile diplomatice cu Minskul.

Rusia pune presiune pe Lukașenko să se implice mai mult în războiul din Ucraina

Lukașenko a vizitat săptămâna trecută Beijingul, acolo unde liderul chinez Xi Jinping a părut să susțină strategia echilibrată a Minskului, spunând că China sprijină misiunea Belarusului de a-și proteja suveranitatea națională, independența și integritatea teritorială.

Oficialii ucraineni au avertizat din primăvară că Moscova încearcă să implice Minskul cât mai mult în războiul Rusiei contra Ucrainei, care a reușit anul acesta să preia din nou inițiativa pe câmpul de luptă.

În timp ce Rusia și Belarusul desfășurau exerciții nucleare comune, Zelenski a spus în luna mai că este pregătit să ia măsuri „preventive” pentru a opri amenințările la adresa zonelor din nordul Ucrainei.

Participarea soldaților belaruși în războiul din Ucraina nu ar face armata rusă mai puternică, întrucât forțele Minskului sunt slabe și nepregătite pentru un astfel de conflict, însă ar fi o nouă provocare prin care Moscova ar putea răspunde campaniei tot mai reușite a Kievului de a izola complet trupele ruse din Crimeea ocupată.

„Într-o situație critică, nu aș miza pe cele trei vechi atuuri – armele nucleare, mobilizarea totală sau invazia țărilor baltice – ci, spre exemplu, pe atacuri de mare precizie asupra unor ținte din Europa asociate cu industria de apărare ucraineană”, a spus Vladimir Pastuhov, politolog rus și cercetător onorific al University College London.

Analiștii militari consideră coridorul Suwalki drept o potențială zonă de conflict în orice viitoare confruntare dintre Rusia și NATO. Foto: Profimedia Images

Rusia s-ar putea folosi de Belarus în două feluri

În primul rând, Rusia ar putea lansa atacuri de pe teritoriul Belarusului, care este mai apropiat de vecinii europeni ai Ucrainei, asupra rutelor de transport ale Ucrainei, potrivit unui oficial european.

În al doilea rând, Rusia ar putea declanșa o criză în jurul coridorului Suwalki, care leagă statele baltice de Polonia și desparte Belarusul de exclava rusească Kaliningrad.

„Este destul de dificil să câștigi războiul fără să perturbi aprovizionarea Ucrainei din Occident”, a mai spus oficialul european. „Din Belarus, ei ar putea ataca logistica în același mod în care o fac în Donbas. Creezi o zonă totală a morții pe o distanță de 40-50 de kilometri de graniță și o lovești cu drone ieftine produse în masă și artilerie.”

Această rundă a bătăliei pare să fi fost câștigată de Zelenski, după ce Lukașenko a fost primul care a făcut pasul înapoi și a închis stațiile de releu folosite de ruși.

Avertismentul lui Lukașenko pentru Zelenski

„Poate că nu ar fi trebuit să spun asta, dat fiind faptul că el se află, până la urmă, în război”, a comentat apoi Lukașenko, referindu-se la primele sale declarații la adresa lui Zelenski. „Poate că nu ar fi trebuit să vorbesc atât de direct despre asta.”

„Dar, pe de altă parte, el trebuie să înțeleagă că, după cum des spunem: ‘Ce semeni, aia vei culege’”, a mai spus Lukașenko, adăugând faptul că declarațiile sale au fost făcute în urma amenințărilor venite din partea Kievului.

În același timp, Lukașenko l-a avertizat pe Zelenski să fie mai precaut și să evite să „provoace” Belarusul. „Nicio acțiune militară nu ar trebui să fie așteptată din partea Belarusului, mai ales din partea mea.”

Lukașneko l-a numit pe Zelenski un fost actor și comedian, „tânăr și fără experiență”, care nu este „un om de armată”.

„Nimeni nu vă va trimite în acest măcel. Nu avem nevoie de război. Este regretabil că are loc un război în Ucraina. Noi susținem rezolvarea pașnică a problemelor”, a transmis luni Lukașenko.

Pentru China, stabilitatea regimului de la Minsk este importantă din punct de vedere economic. Belarusul a devenit un centru logistic major pentru exporturile Beijingului către Europa. Foto: Profimedia Images

China nu are nevoie „să încerce să îl salveze pe Lukașenko de Putin”

Influența Chinei este semnificativă. În ciuda neutralității oficiale a Beijingului în războiul din Ucraina, China i-a oferit Rusiei un ajutor politic și financiar crucial și poate influența atât Moscova, cât și Minskul.

Pentru China, stabilitatea regimului de la Minsk este importantă din punct de vedere economic. Cu toate că cele mai multe produse din China ajung în Europa pe mare, între 3% și 5% din comerțul cu Europa traversează teritoriul Belarusului, ceea ce a transformat țara într-un centru logistic major pentru Beijing.

„Dincolo de loialitatea politică a regimului față de Beijing, China are un interes direct în menținerea tranzitului neîntrerupt al produselor sale prin Belarus”, a explicat Artem Shraybman, expert în politicile Belarusului și cercetător al institutului Carnegie Russia-Eurasia.

„Dar nu aș exagera capacitatea Chinei de a acționa ca o barieră sau scut al suveranității Belarusului într-o criză, iar acesta este cel mai important detaliu”, a precizat Shraybman. „Nu văd, în acest moment, o nevoie urgentă pentru China să încerce să îl salveze pe Lukașenko de Putin.”

Un alt factor care îl împiedică pe Lukașenko să se implice mai mult în războiul Rusiei este noua relație pe care a dezvoltat-o cu Washingtonul. Trump s-a apropiat mult mai mult de regimul de la Minsk decât administrația Biden, ceea ce i-a permis liderului din Belarus să iasă din izolarea internațională cu care se confrunta înainte.

„Lukașenko înțelege că dacă Belarusul s-ar lăsa atras complet în război, acest lucru ar complica dialogul cu Occidentul – și cu SUA, în special – în privința unor teme precum ridicarea sancțiunilor americane”, a explicat Shraybman.

Casa Albă îl consideră pe Lukașenko drept un potențial intermediar util în discuțiile cu Putin, în situația în care negocierile de pace for fi reluate.

Editor : Raul Nețoiu