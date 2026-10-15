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Cărțile unei celebre scriitoare au fost retrase de la vânzare în Marea Britanie, după sprijinul pentru Palestine Action

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Cărţile scriitoarei irlandeze Sally Rooney, cunoscută pentru bestseller-urile sale „Normal People” şi „Conversations with Friends”, nu mai pot fi vândute legal în Regatul Unit. Foto: Profimedia
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Cărţile scriitoarei irlandeze Sally Rooney, cunoscută pentru bestseller-urile sale „Normal People” şi „Conversations with Friends”, nu mai pot fi vândute legal în Regatul Unit, din cauza sprijinului acordat grupului Palestine Action, considerat o organizaţie teroristă, au anunţat miercuri autoarea şi editura sa, Faber.

„Legislaţia britanică actuală a creat o situaţie în care Faber nu poate transfera către Sally Rooney veniturile generate de opera sa în Regatul Unit (...). Prin urmare, şi de comun acord cu Sally, am decis să nu mai distribuim cărţile sale în Regatul Unit, indiferent de format”, au anunţat Sally Rooney şi editura într-un comunicat publicat pe site-ul acesteia.

„Am dat întotdeauna dovadă de cea mai mare transparenţă faţă de public în ceea ce priveşte convingerile şi intenţiile mele şi îmi asum pe deplin consecinţele acestei decizii”, comentează autoarea, citată de News.ro.

Palestine Action a fost interzisă şi inclusă pe lista organizaţiilor clasificate drept „teroriste” în Regatul Unit în iulie 2025 de către guvernul laburist, în urma unor acte de vandalism comise la o bază a forţelor aeriene.

„Luna următoare, am publicat un articol de opinie în care îmi exprimam intenţia de a continua să susţin organizaţia Palestine Action (...) Prin urmare, executarea contractelor de publicare a operelor mele în Regatul Unit ar putea constitui de acum înainte o infracţiune penală gravă”, a explicat miercuri Sally Rooney, într-o declaraţie transmisă de agentul său către AFP.

„După un proces de consultare şi reflecţie, şi cu acordul meu deplin, editura mea, Faber, a decis că nu mai poate distribui cărţile mele în Regatul Unit”, adaugă ea.

Palestine Action recurge la acţiuni directe pentru a „pune capăt participării internaţionale la regimul genocid şi de apartheid al Israelului”.

În august 2025, Sally Rooney a anunţat într-un articol de opinie publicat în The Irish Times că va dona o parte din drepturile sale de autor, inclusiv cele aferente adaptărilor televizate ale romanelor sale, organizaţiei pro-palestiniene.

Pe lângă veniturile obţinute din vânzările cărţilor sale, autoarea irlandeză în vârstă de 35 de ani primeşte drepturi de autor de la BBC, care a coprodus şi difuzat adaptările televizate ale romanelor „Normal People” (2020), un succes mondial, şi „Conversaţii între prieteni” (2022), după cum a precizat ea la momentul respectiv.

Cofondatoarea organizaţiei Palestine Action, Huda Ammori, s-a angajat într-o luptă juridică cu guvernul pentru a obţine anularea interdicţiei. O şedinţă de judecată este programată la începutul lunii noiembrie la Curtea Supremă britanică.

Editor : A.P.

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