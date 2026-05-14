Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz

Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping au convenit joi, în cadrul întâlnirii lor de la Beijing, că Strâmtoarea Ormuz „trebuie să rămână deschisă pentru a asigura libera circulaţie a produselor energetice”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat, relatează Reuters şi AFP.

Potrivit Casei Albe, Xi Jinping şi-a exprimat interesul de a achiziţiona mai mult petrol american pentru a reduce dependenţa Chinei de importurile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Beijingul nu a menţionat un astfel de interes în relatarea sa a discuţiilor între cei doi lideri.

Casa Albă a descris întâlnirea dintre Donald Trump şi Xi Jinping ca fiind „bună”, fără a menţiona problema Taiwanului în rezumatul său al întâlnirii de la Beijing, scrie Agerpres. 

Xi l-a avertizat pe Trump cu privire la riscul unui „conflict” între China şi Statele Unite dacă acestea din urmă, principalul susţinător al insulei revendicate de Beijing, ar gestiona greşit problema, potrivit Ministerului chinez de Externe.

„Preşedintele Trump a avut o întâlnire bună cu preşedintele chinez Xi. Cele două părţi au discutat despre modalităţile de consolidare a cooperării economice dintre cele două ţări”, a precizat acesta.

Casa Alba a afirmat că Xi Jinping a exprimat opoziţia Chinei faţă de „militarizarea” Strâmtorii Ormuz şi impunerea unei taxe de trecere. China a cerut permanent libera circulaţie prin Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează o mare parte din importurile sale de petrol.

