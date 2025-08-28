Casa Albă a concediat-o pe Susan Monarez, șefa principalei agenţii sanitare americane. Care a fost motivul invocat

Casa Albă a confirmat miercuri destituirea lui Susan Monarez din funcţia de director al principalei agenţii sanitare din Statele Unite, Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Maladiilor (CDC), la mai puţin de o lună de la preluarea mandatului.

Kush Desai, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat că Monarez nu se „aliniază cu agenda preşedintelui 'Să Redăm Sănătatea Americii' (Making America Healthy Again)”.

Întrucât şefa principalei agenţii sanitare americane a „refuzat să demisioneze în pofida faptului că informase conducerea Departamentului Sănătăţii că va face acest lucru, Casa Albă a eliberat-o din funcţie pe Susan Monarez din postul său în cadrul CDC”, a explicat Desai, transmit Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Avocaţii ei, Mark S. Zaid şi Abbe David Lowell, au negat că Susan Monarez a demisionat sau a fost concediată, menţionând într-un comunicat că „în calitate de persoană integră şi devotată ştiinţei, ea nu va demisiona”. Cei doi avocaţi l-au acuzat pe secretarul sănătăţii, Robert Kennedy Jr., contestat pentru opiniile sale antivaccin, de „instrumentalizarea sănătăţii publice în scop politic”.

Potrivit lui Zaid şi Lowell, ministrul ar fi încercat să o înlăture pe Monarez după ce aceasta „a refuzat să valideze dispoziţii neştiinţifice şi periculoase şi să concedieze experţi”.

Cu câteva ore înainte, Departamentul Sănătăţii anunţase într-un mesaj pe X că Susan Monarez „nu mai este” directoarea CDC. „Îi mulţumim pentru serviciul său în slujba poporului american”, a adăugat instituţia citată.

Informaţia, anunţată într-o primă fază de cotidianul The Washington Post, survine pe fondul restructurării politicii vaccinale americane, sub presiunea lui Robert Kennedy Junior.

„Destul înseamnă destul”, a reacţionat un înalt funcţionar din CDC, Demetre Daskalakis. Într-un mesaj postat pe platforma X, el şi-a anunţat demisia, denunţând presiunile noii administraţii americane menite să „genereze politici şi documente ce nu reflectă realitatea ştiinţifică”.

Potrivit media americane, şi alţi experţi importanţi din cadrul CDC şi-au înaintat demisiile.

Susan Monarez fusese confirmată la conducerea CDC la finalul lunii iulie de către Senatul american. Desemnarea sa a fost de fapt a doua opţiune, Casa Albă trebuind să renunţe în martie la primul candidat, David Weldon, un fost ales şi medic cunoscut pentru poziţiile sale vaccinosceptice, de teamă că acesta nu ar fi obţinut voturile necesare în Congres.

Editor : C.S.