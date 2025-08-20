Live TV

Casa Albă a lansat un cont oficial pe TikTok, platforma pe care Trump promitea să o interzică în 2020: „America, ne-am întors!”

Data actualizării: Data publicării:
steagul sua si logoul tiktok si donald trump
Foto: Profimedia Images
Din articol
Ideea interzicerii TikTok

Casa Albă a lansat marţi un cont oficial TikTok, în timp ce Donald Trump continuă să permită platformei deţinute de chinezi să funcţioneze în SUA, în ciuda unei legi care impune vânzarea acesteia.

„America, ne-am întors! Ce mai faci, TikTok?”, se arată într-o legendă a primei postări a contului, un clip de 27 de secunde, pe popularul serviciu de partajare a videoclipurilor, transmite The Guardian, potrivit News.ro. 

Contul avea aproximativ 4.500 de urmăritori la o oră după publicarea videoclipului. Contul personal al lui Trump pe TikTok are, între timp, 110,1 milioane de urmăritori, deşi ultima sa postare a fost pe 5 noiembrie 2024 – ziua alegerilor.

Trump are o slăbiciune pentru aplicaţia populară, considerând că aceasta l-a ajutat să câştige sprijinul tinerilor alegători când a învins-o pe Kamala Harris, adversara sa democrată, în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

„Administraţia Trump se angajează să comunice succesele istorice pe care preşedintele Trump le-a adus poporului american către cât mai multe audienţe şi platforme posibil”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă a Casei Albe, în momentul în care contul a fost activat.

O lege federală care impunea vânzarea TikTok sau interzicerea acestuia din motive de securitate naţională urma să intre în vigoare cu o zi înainte de învestirea lui Trump, pe 20 ianuarie.

Însă preşedintele republican, a cărui campanie electorală din 2024 s-a bazat în mare măsură pe reţelele sociale şi care a declarat că este un fan al TikTok, a suspendat interdicţia.

TikTok este o aplicaţie de socializare extrem de populară, cu 170 de milioane de utilizatori în SUA. ByteDance, compania-mamă a TikTok, a declarat în aprilie că a purtat discuţii cu Guvernul SUA în vederea găsirii unei soluţii pentru aplicaţie. Compania adăugat că orice acord „va fi supus aprobării în conformitate cu legislaţia chineză”.

Ideea interzicerii TikTok

La jumătatea lunii iunie, Trump a prelungit pentru a treia oară termenul limită pentru popularul serviciu de partajare a videoclipurilor cu încă 90 de zile, pentru a găsi un cumpărător non-chinez sau pentru a fi interzis în Statele Unite.

Această prelungire urmează să expire la jumătatea lunii septembrie.

Ideea interzicerii TikTok a apărut în 2020, când Trump a declarat că aplicaţia deţinută de chinezi reprezintă un pericol pentru securitatea naţională. Aceasta a devenit rapid o problemă bipartizană, iar Congresul a votat în unanimitate interzicerea aplicaţiei anul trecut, care a fost contestată în instanţă, dar a fost în cele din urmă confirmată de Curtea Supremă. Termenul limită iniţial pentru interzicerea TikTok era 19 ianuarie.

Trump şi-a schimbat poziţia faţă de TikTok, după ce s-a alăturat aplicaţiei în timpul campaniei prezidenţiale de anul trecut, acumulând aproape 15 milioane de urmăritori şi găzduindu-l pe CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, la reşedinţa Mar-a-Lago a lui Trump din Florida. Chew a participat şi la învestirea lui Trump.

Deşi Trump a susţinut mult timp interzicerea, el şi-a schimbat poziţia şi a promis să apere platforma – care se mândreşte cu aproape 2 miliarde de utilizatori la nivel global – după ce a ajuns la concluzia că aceasta l-a ajutat să câştige sprijinul tinerilor alegători în alegerile din noiembrie.

Contul oficial al lui Trump pe X, fostul Twitter, are 108,5 milioane de urmăritori, deşi reţeaua sa socială preferată este Truth Social, pe care o deţine şi unde are 10,6 milioane de urmăritori.

Conturile oficiale ale Casei Albe pe X şi Instagram au 2,4 milioane şi, respectiv, 9,3 milioane de urmăritori.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
3
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvernul bolojan
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență...
profimedia-0826924054
MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la...
protest studenti timisoara
„Nu faceți ce vreți din noi”. Studenții amenință cu boicotul anului...
hoți filmați în timp ce încearcă să fure mașini scumpe
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii...
Ultimele știri
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Românii cu venituri mici se pot înscrie de astăzi pe platforma voucherelor de energie. Vor primi un ajutor de 50 de lei lunar
Şase capete tăiate au fost găsite pe o şosea din Mexic. Un mesaj de avertizare scris pe o pătură, descoperit la locul faptei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1021685987
Trump vrea să ajungă în Rai și crede că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta
National Museum Of African American History Elizabeth Freeman Exhibit Washington DC // WASHINGTON DC — An exhibit at the National Museum of African American History and Culture tells the story of Elizabeth Freeman (Mum Bett), who successfully sued for her
Donald Trump, noi atacuri împotriva muzeelor Smithsonian. „Se pune prea mult accent pe cât de rea era sclavia”
donald trump viktor orban
Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban în legătură cu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (Bloomberg)
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Cele mai ciudate cinci momente din vizita liderilor europeni la Trump (POLITICO)
Donald Trump și Vladimir Putin:
Vladimir Putin i-a propus lui Donald Trump să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la...
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...