Casa Albă a prelungit cu încă o lună exceptarea de la sancțiuni a petrolului rusesc

Image of flag of russian over oil rig
Imaginea steagului rusesc deasupra unei platforme petroliere. Imagine generată digital . Foto: Profimedia

Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit o derogare care permite țărilor să cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate pe mare pentru o perioadă de aproximativ o lună, în contextul în care administrația Trump încearcă să stimuleze aprovizionarea cu petrol din cauza perturbărilor globale provocate de războiul său împotriva Iranului, relatează Reuters.

Administrația președintelui american Donald Trump a emis vineri seară o nouă licență care prelungește cu încă o lună exceptarea de la sancțiuni pentru achiziționarea de petrol și produse petroliere rusești aflate deja la bordul navelor.

Decizia, luată în contextul creșterii prețurilor globale la energie din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a surprins mulți observatori.

Cu doar două zile înainte, pe 15 aprilie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, declarase public că administrația nu va prelungi licența temporară care permitea anumitor țări să cumpere petrol rusesc fără a încălca sancțiunile.

Cu toate acestea, Trezoreria a permis achiziționarea petrolului încărcat pe nave începând de vineri până pe 16 mai, o prelungire a derogării inițiale care a expirat pe 11 aprilie, potrivit unui document publicat pe site-ul web al departamentului.

Trimisul prezidențial al Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că prima derogare va elibera 100 de milioane de barili de țiței rusesc, echivalentul producției globale de aproape o zi.

Editor : M.C

