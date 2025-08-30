Live TV

Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto Profimedia

Preşedintele american Donald Trump „continuă să lucreze cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale” vizând „să oprească războiul”, a declarat pentru AFP o funcționară cu rang înalt de la Casa Albă, scrie Agerpres.

Ea a reacţionat după comentariilor făcute vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron.

Dacă şeful statului rus nu se întâlneşte cu omologul său ucrainean până luni, aşa cum a solicitat Donald Trump, „va însemna că preşedintele Putin s-a jucat cu preşedintele Trump”, a afirmat Emmanuel Macron după şedinţa de cabinet franco-germană desfăşurată la Toulon (sudul Franţei). 

După summitul de la Washington al preşedintelui american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi şapte lideri europeni, Emmanuel Macron, care a participat la această reuniune, declara la LCI că Vladimir Putin este un „un prădător, un căpcăun la porţile noastre”, care „are nevoie să continue să mănânce” pentru „propria supravieţuire”.

Şeful statului francez a respins vineri, după cel de-al 25-lea Consiliu al Miniştrilor francezo-german, la Toulon, şi după întâlnirea sa cu cancelarul german Friedrich Merz la Fort de Bregancon, acuzaţia potrivit căreia este „glosolan sau vulgar”.

„Atunci când spunem că există un căpcăun la porţile Europei, cred că asta califică ceea ce georgienii, ucrainenii şi multe alte naţiuni simt foarte profund”, declară Emmanuel Macron. El denunţă din nou o „derivă autocratică” a preşedintelui rus, care „poartă un imperialism revizionist al frontierelor internaţionale”.


 

